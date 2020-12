Zdenka Jakus kaže kako joj bilo jako lijepo u showu "Farma More i Maslina" i da je imala osjećaj kao da je to njen drugi dom.

Avantura u showu "Farma More i Maslina" završila je za Istrijanku Zdenku Jakus (49) koja je bila izabrana za prvog duelista.

"Nije me iznenadilo što su me odabrali za prvog duelista, ali mi je teško palo što sam ispala iz 'Farme'. U početku nisam toliko mislila o nagradi, ali s vremenom sam se sva predala i kako se bližio kraj počela sam razmišljati o glavnoj nagradi. 'Farma' je postala moj drugi dom", ispričala je Zdenka.

Za nju je sudjelovanje u showu bilo pozitivno iskustvo. "Na Farmi mi je bilo jako lijepo, upoznala sam puno različitih ljudi, bilo je teško fizički, ali najteže meni psihički. Nije mi žao ni trena što sam pristala na takvu igru. To je jedno novo iskustvo u mom životu i ponovila bih ga opet", istaknula je.

Zdenka tvrdi kako se u showu ponašala isto kao i u svom privatnom životu, samo je puno više razmišljala o sebi i trpila neke stvari. "Zato sam i izgledala onako namršteno, ljuto i umorno. Sve je to sada lijepo gledati na televiziji jer znam što se sve dešavalo iz minute u minutu. Kada vidim ostale farmere i sebe suze same krenu jer znam koliko nam je bilo teško, ali ipak i lijepo", objasnila je.

Otkrila je kako njeni sinovi i prijatelji zasad imaju samo pozitivne komentare. "Imam apsolutnu njihovu podršku jer ipak je sve to samo igra i trebalo je sve to izdržati", rekla je.

Zdenka se na farmi zbližila sa svim natjecateljima, ali od svih njih najviše joj je srcu prirasla Maja. "Možda je Josip divan dečko, ali ja se u svo to vrijeme nisam nikako mogla složit s njime", priznala je.

Kaže kako čim je izašla iz "Farme" nazvala svoje sinove, njihove cure i svog dragog jer su joj oni najviše nedostajali. Dolazak doma i susret s njena tri sina rekao joj kako im je bilo bez nje svih tih tjedana. "Samo majka zna kako je to kad vidiš svoju djecu nakon toliko vremena", naglasila je Istrijanka.

Tvrdi da njena svakodnevica izgleda isto kao i prije ulaska u show "Farma More i Maslina", no ipak se dogodila jedna promjena. "Samo je malo čudno jer me ljudi zaustavljaju po ulici, a to je jako lijepi osjećaj. Nakon izlaska iz Farme nastavila sam svoj radni život u tvornici gdje su me moji kolege lijepo dočekali. Život je lijep dok je zdravlja. Treba ga znati uživat!", zaključila je Zdenka.

