Nakon brojnih natjecanja i događaja koji su odgođeni, objavljeno je da se otkazuje i Eurosong koji je trebao biti ove godine u svibnju u Rotterdamu.

Ovogodišnji natječaj za pjesmu Eurovizije otkazan je do 2021. godine zbog mjera za ublažavanje koronavirusa koje su primijenile zemlje sudionice, a sve je otkazano zbog mjera ublažavanja koje provode države sudionice, navode organizatori.

"S velikim žaljenjem moramo objaviti da je Eurosong 2020 u Rotterdamu otkazan. Tijekom nekoliko proteklih tjedana istraživali smo nekoliko alternativnih opcija koje bi nam omogućile daljnje natjecanje. Nažalost, donijeli smo tešku odluku da je nemoguće nastaviti sa svim našim planovima. Vrlo smo ponosni što je Eurosong svake godine dosad, bez prekida, objedinjavao publiku i mi smo, kao i milijuni obožavatelja širom svijeta, izuzetno tužni što se ne može održati i ove godine u svibnju", stoji na službenom profilu Eurosonga na Twitteru.

