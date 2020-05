Jennifer Aniston navodno se jako zbližila s kćeri svog bivšeg supruga Brada Pitta koju je on dobio u braku s Angelinom Jolie.

Kći Brada Pitta i Angeline Jolie, 13-godišnja Shiloh Jolie-Pitt posljednjih se mjeseci jako zbližila s tatinom prvom suprugom iliti Jennifer Aniston, a nedavno su surađivale i na jednom glumačkom projektu.

Tako je u odnosu između bivših supružnika Jennifer Aniston i Brada Pitta došlo do novog, neočekivanog zaokreta i to zahvaljujući njegovoj kćeri Shiloh. Naime, navodno je upravo ona izrazila želju da Jennifer zove mamom nakon što su se njih dvije zbližile, neposredno prije pojave pandemije koronavirusa.

Ne možemo ni zamisliti kako je na to reagirala Angelina, obzirom da je prema pisanju američkih medija zabranila svojoj djeci da se sastaju i druže s Jennifer. No, Shiloh je to navodno odlučila ignorirati koje ju je poželjela upoznati i zvati ju mamom, piše magazin New Idea.

Njima blizak izvor je otkrio kako su njih dvije u posljednjih nekoliko tjedana razvile posebnu vezu, te da je Jennifer osigurala djevojčici ulogu u projektu u kojem je nedavno sudjelovala, a svi ti navodi pojavili su se nakon informacija da su se Jennifer i Brad ponovno zbližili. On je, kako kažu, sretan zbog njihovog druženja i da se stalno smiju kada su zajedno.

"Proveli su jako puno vremena zajedno i povezali se, pa je to bio sljedeći korak za Shiloh. A to je Angelinina najgora noćna mora", izjavio je izvor.

I prije se pisalo kako Shiloh želi više vremena provoditi s Bradom.

"Shiloh stvarno voli Angelinu, obožava oba roditelja ali trenutno želi provoditi više vremena s ocem", ispričao je izvor za magazin Mirror.