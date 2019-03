Revije šest modnih dizajnera koji su u subotu prezentirali svoje nove kolekcije pred mnogobrojnom publikom, obilježile su kraj 28. sezone Bipa FASHION.HR-a.

Svoje su modne vizije posljednjeg dana predstavili dizajneri Branka Donassy, Marina Design, KLISAB, splitski dvojac Arileo pod pokroviteljstvom branda CCC, Ana Maria Ricov te za sam kraj Zoran Aragović s brandom BiteMyStyle koji je pod pokroviteljstvom Philipsa proslavio 15 godina karijere i tako publici priredio spektakularan kraj nacionalnog tjedna mode.

Finalnu večer nisu propustila ni brojna poznata imena društvene scene među kojima su bili Jelena Rozga, Judita Franković, Jadranka Sloković, Tihana Harapin Zalepugin, Zsa Zsa, Nenad Korkut, Kristina i Hamed Bangoura, Anita Dujić, Lidija Lešić, Pamela Ramljak, Minea, Lea Mijatović, Ivana Kovač, Lucija Lugomer i brojni drugi.

Program na pisti započeo je revijom doajenke modne scene, Branke Donassy. Cvijet u različitim interpretacijama osnovni je light motiv nove kolekcije za proljeće-ljeto. Motivi iz autoričinih fotografija dodatno su dizajnerski obrađeni te tehnikom digitalnog tiska preneseni na tkanine od prirodnih materijala, pamuka i svile različitih tekstura.

Velike cvjetove snažnih boja u simbiozi s jednobojnim tkaninama, Donassy transformira na jakne, suknje, hlače, haljine i bluze. Linije ili prate tijelo, ili su slobodnih, pokretljivih formi pa tako modeli oblikovani u čvrstom pamuku zadržavaju volumen, dok su oni u laganom svilenom organdiju gibljivi. Igre boja, motiva i linija, prizivaju uzbudljive asocijacije na slike Paula Gauguina i Andyja Warhola.

Brand Marina Design s potpisom dizajnerice Marine Obradović u novoj kolekciji za proljeće-ljeto donosi jedan posve drugačiji pristup. Inspirirana underground pop-art estetikom, dizajnerica naglasak stavlja na konstrukciji ležernih i dimenzioniranih krojeva zadržavajući pritom umjetničku komponentu koja u prvi plan stavlja individualnost. S obzirom na to da je istraživanje u konstrukciji i dalje dominantno, osnovni kolorit kolekcije bazira se na bijeloj i crnoj, kako bi sama konstrukcija došla do izražaja, uz samo minimalne, kolorističke akcente čistih boja.

Dizajnerski dvojac KLISAB na reviji je pripremio dramatičan scenski show s glavnom zvijezdom Juditom Franković, koja je uz modele na pisti iskomunicirala osnovnu poruku nove kolekcije - be kind to yourself - čitajući inspirativne stihove o modi, životu, ljubavi. Krećući od ideje ljubavi žene prema samoj sebi, dizajneri Marko Šabarić i Tomislav Kliškinić ovom kolekcijom žele potaknuti žene da sebi pružaju više pažnje i ljubavi.

U kolekciji prevladavaju neutralne, zagasite, nježne palete boja s prepoznatljivom KLISAB opuštenom formom. Ženstvenost je ovdje postignuta siluetom naglašenog struka koja se na modelima iz kolekcije izmjenjuje s konstrukcijskom igrom nabiranja tkanine. Uz pročišćene i prepoznatljivo opuštene balonere, hlače, košulje, suknje i haljine za koje dizajneri kažu da su za nošenje s lakoćom day to night, KLISAB je na pisti prikazao i nove modele popularnih torbi.

Splitski dizajnerski duo Arileo, iza kojeg stoje Marija i Jurica Pirić, posljednju večer nacionalnog tjedna mode pod pokroviteljstvom branda CCC, zagrebačkoj publici predstavio je svoju novu retromodernu kolekciju za koju ih je inspirirala estetika ženskog donjeg rublja iz 19. stoljeća. Pamučne hlače, podsuknje i korzeti koje su se nekada nosili ispod odjeće, Arileo je pretvorio u nosivu kolekciju koja odiše romantikom. U novoj liniji dominiraju bijela i boja pudera, a kopče, tregeri i vezice daju poseban naglasak modelima.

Nova kolekcija dizajnerice Ana Marie Ricov temelji se na oštrim geometrijskim elementima, dinamičnih i izražajnih boja te razigranih tekstura i motiva. Grafički uzorci vizualno su predstavljeni u formi tiska te u formi našivenih traka koje dodatno naglašavaju dinamiku u teksturi materijala. Uz koloristički snažnu ekspresiju, akcent je stavljen na kontraste u aplikaciji tankih linija koje dodatno oplemenjuju opuštenu formu krojeva. Okosnicu kolekcije čine funkcionalni i lako nosivi odjevni predmeti pretežno izrađeni od fine viskoze. Cjelokupan dojam kolekcije karakterno ističe svježinu, opuštenost i razigranost.

Čast da zatvori 28. po redu Bipa FASHION.HR pripala je poznatom dizajneru Zoranu Aragoviću, koji je i ove sezone pokupio ovacije mnogobrojne publike. Poznatiji po svom brandu BiteMyStyle, u finalnoj večeri tjedna mode revijom pod pokroviteljstvom Philipsa proslavio je 15 godina stvaralaštva i potvrdio status jednog od omiljenih domaćih dizajnera.

Tako je Aragović svojim obožavateljicama priuštio uživanje u pregršt urbanih, modernih i vrlo nosivih kreacija s naglaskom na koloritu, uzorcima i zanimljivim detaljima. Inspiriran osamdesetim i devedesetim godinama proteklog stoljeća, dizajner je za proljeće-ljeto 2019. kreirao vrlo nosivu, lepršavu i neopterećenu odjeću, uz nezaobilazne točkice i pruge po čemu su njegove kreacije oduvijek prepoznatljive. Kao malo slavljeničko iznenađenje, ovosezonsku kolekciju upotpunio je s jeans komadima, a u većem broju prezentirao je haljine i košulje ukrašene mašnama. Dio odjevnih komada zaživio je u nešto nježnijim pastelnijim tonovima, dok je drugi bio u intenzivnijem koloritu s naglaskom na zelenu, plavu i žutu boju.

28. sezona Bipa FASHION.HR završila je u subotu nakon pet dana uzbudljivog programa koji se održao u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. Pred prepunim gledalištem održano je 17 modnih revija, a događaj je pratilo više od 100 akreditiranih predstavnika medija. Zagreb je i ove sezone za vrijeme Bipa FASHION.HR-a živio u znaku mode kao regionalna modna prijestolnica.