Zavirili smo u domove glumaca hit serije "Čista ljubav" i otkrili najslađe blagdanske detalje.

Božić je vrijeme ljubavi, mira i darivanja. Tako je i kod slavnih glumaca domaće hit serije "Čista ljubav". Zavirili smo u njihove domove i otkrili kako oni provode najljepše vrijeme u godini. "Svake godine imamo pravi bor, ali uvijek zajedno biramo u kojoj boji ćemo okititi. Mislim da će ove godine biti crvena. Bor uvijek kiti cijela obitelj na Badnje jutro, zajedno slušamo božićne pjesme i obavezno nosimo kapice Djeda Mraza. S mamom ću praviti kolače i tome se veoma veselim, osobito što ću ove godine praviti makarone. Sve je u tradicionalnom kršćanskom duhu", rekla je glumica Sementa Rajhard za SHOWBUZZ.hr.

A nađe se tu i pokoja zanimljiva anegdota. "Moj maleni brat također voli posebno ukrašavati svoju sobu. Imali smo prošle godine s njim jednu smiješnu anegdotu. Naime, poslali smo ga da upravo on izabere bor, a on je kupio bor koji je manji od njega pa smo ga morali mijenjati", dodala je Sementa kroz smijeh. Mnogi od njih sami izrađuju božićne ukrase i kolače. A neki čak nemaju ni bor. Razlog su, naravno, kućni ljubimci.

"Svake godine sama pravim božićne ukrase, to me veoma veseli i baš uživam u tome. Prošle godine prvi put nisam imala bor zbog kućnih ljubimaca. Redovito su mi se događale razne anegdote s borom tako da ga više nemam, ali doma kod moje mame okitimo uistinu veliki bor. Staklene kuglice pogotovo više nemam jer one najviše svijetle pa moja mačka to shvati kao izazov. Imam veliku mašnu koju sam kupila u New Yorku i stavila sam ju na vrata. Osim toga, imam i božićnog anđela kojeg sam kupila u Dubrovniku budući da tamo postoji trgovina koja tijekom cijele godine prodaje božićne ukrase", ispričala nam je glumica Tara Rosandić.

"Preferiram pravi bor. Donosi poseban i autentičan ugođaj i miris djetinjstva. Mama i tata obožavaju izrađivati vijence. Ja preskočim tu kreativnost budući da sam ionako svaku nedjelju kod njih na ručku", rekla je glumica Martina Čvek.