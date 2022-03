Aleksandra Kuvšinova ubijena je u ruskom napadu u Kijevu ovoga tjedna, a vijest o njezinoj smrti objavio je savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova.

Ukrajinski zastupnik Svjatoslav Juraš (26) na Twitteru se oprostio od svoje djevojke, ukrajinske novinarke Aleksandre Kuvšinove (25), koja je ovoga tjedna ubijena u Kijevu.

"Ljepota Kijeva. Aleksandra Kuvšinova, mlada novinarka koju su ubili Rusi. Volio sam je. Desetljeće sreće i tuge, veselja i boli, smisla i gubitka. Samo nas je smrt mogla rastaviti. Sada učim mrziti. Nikada nećeš biti zaboravljena. Nikada im neću oprostiti", napisao je zastupnik uz fotografije na kojima pozira s djevojkom.

The beauty of Kyiv



Alexandra Kuvshynova, young journalist was murdered by the Russians.



Her I loved.Decade of happiness and sadness, joy and pain, meaning and loss. Only death could have parted us.



Now I learn to hate. You shall never be forgotten.They shall never be forgiven. pic.twitter.com/avipg7CeGX