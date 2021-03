Nicola Peltz, koja je zaručena za Brooklyna Beckhama, odigrala je jednu od glavnih uloga u filmu "The Obituary of Thunde Johnson".

Nicola Peltz (26) često privlači pozornost seksi fotografijama sa zaručnikom Brooklynom Beckhamom (22), no ovog puta su za to zaslužne škakljive scene iz njenog novog filma.

Naime, krajem prošlog mjeseca je u američka kina izašla drama "The Obituary of Tunde Johnson" u kojem Nicola tumači Marley Meyers. Film prati Tundea Johnsona, afro-američkog homoseksualca koji neprestano proživljava dan u kojem ga je ubio rasistički nastrojen policajac.

Steven Silver je utjelovio Johnsona, a Nicola je odigrala njegovu prijateljicu Marley. Oboje su u vezi sa Sorenom O'Connorom, kojeg tumači Spencer Neville, ne nisu toga svjesni.

Peltz je u filmu snimila škakljive scene s Nevilleom, a svojedobno je ispričala da je uživala na snimanju zbog zanimljivog scenarija.

"Mislim da trebaš biti precizan jer svaka malena stvar može dovesti do nečeg drugog jer ipak se radi o vremenskoj petlji. Bilo je zabavno imati taj izazov unutar scenarija. To je poput glumačke vježbe koju moraš odraditi na mnogo različitih načina i nevjerojatno je", ispričala je.

Glumica je prije nekoliko dana čestitala svom zaručniku Brooklynu 22. rođendan na Instagramu.

"Ti si tako nevjerojatno osoba i tvoje srce je čisto zlato. Volim te jako puno, Brooklyne", napisala je uz njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu.

Inače, Nicola i najstariji sin Victorije i Davida Beckhama su se zaručili prošle godine nakon devet mjeseci veze, a vjenčanje su odgodili za 2022. godinu kako ne bi morali smanjivati broj uzvanika zbog pandemije koronavirusa.

Nicolin otac, 78-godišnji milijarder Nelson Peltz navodno je već platio dio troškova vjenčanja, no svoj doprinos žele dati i Brooklynovi roditelji, odnosno Victoria i David Beckham. Zamišljeno je da se ceremonije održe u Velikoj Britaniji i na Floridi, no do velikog dana svi će se ipak morati još malo strpiti.