Poslije tri godine godine veze zaručili su se Rooney Mara i Joaquin Phoenix.

Rooney Mara i Joaquin Phoenix upoznali su se 2013. na snimanju filma ''Her'', no vezu su započeli tek tri godine kasnije kad su radili na filmu ''Mary Magdalene''.

Par je od tada zajedno, a vezu skrivaju od javnosti, no na temelju masivnog dijamantog prstena koji glumica nosi već neko vrijeme, otkriveno je da su se zaručili te da pripremaju vjenčanje. Zaruke su navodno pale već u svibnju.

Rooney i Joaquin detalje privatnog života skrivaju od javnosti, a jedan su od onih slavnih parova koji izbjegava pretjerano izlaganje svjetlima reflektorima, osim ako to nije nužno.

Prvi su se put na crvenom tepihu pojavili 2017. godine na svečanom otvaranju Filmskog festivala u Cannesu.

Rooney radi na novom filmu ''A House in the Sky'', a Phoenixa ćemo ove godine gledati u filmu ''The Joker''.