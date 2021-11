Ecija Ivušić i Goran Belošević zaručili su se u Italiji gdje ju je on odveo na lažni poslovni put, a ona je na Instagramu prepričala kako je izgledala prosidba i pohvalila se prstenom.

Voditeljica Ecija Ivušić na Instagramu je objavila sretnu vijest.

Nakon pola godine veze zaprosio ju je bubnjar benda Pravila igre, Goran Belošević. Otkrila je i da ju je odveo na lažni poslovni put u Italiju, a prepričala je i kako je izgledala prosidba.

"Zove on mene prije tjedan dana da idem s njim u Firenzu na poslovni event. Zove ga Njemica Barbara koja organizira event na bluetooth u autu 3 puta preda mnom. Prvo zove još prije mjesec dana tatu i njega. Ja nisam u igri uopće. Prije tjedan dana mi kaže da tata neće zbog korone s njim, neka idem ja, mislim ako neću nema veze, povest će frenda. Nema tko čuvat Ria. Malo mi se i neda na njegov poslovni put. Ajde ipak sve organiziramo i idemo", započela je Ecija svoj poduži status.

"Mi negdje kod Venecije prekjučer i zove Barbara da su prebukirali hotel gdje smo trebali bit smješteni, ali da se nada da je sve ok jer smo dobili upgrade. A upgrade u nekoj brutalnoj villi. Dolazimo u hotel stavljaju nas u neki suite. Okej. Lunjamo danas cijeli dan po Firenzi i kao ostat ćemo u hotelu na večeri, neda nam se opet do grada. Ali neki event u glavnom restoranu. Ne možemo tamo. Nema veze, iz hotela će nam srediti neki privatni prostor. Jedemo mi, jedva čekam ić leć i kaže on meni da mi mora nešto reći, da ga je strah kako ću reagirat, ali moram obećat da ću ga voljet što god bilo. Meni puls na 1000, blijeda sam, manta mi se. Kaže laže mi već mjesec dana. Faca smrknuta. Reko - reci mi, roknut ću u nesvijest. Kaže digni se molim te. Ok jedva se dižem, ali sad mi već pada na pamet da će možda pitat pitanje. On kleči, izgovara, meni se manta, ne znam di sam. Next thing histerično jecam plačem smijem se sve u jednom. Kaže on - i hoćeš li. Kažem želim", prepričala je prosidbu uz fotke na kojima se pohvalila prstenom.

"Mislim si kako je samo uspio. Gledam i video svih naših prijatelja i rodbine koji nam čestitaju i koji su sudjelovali u planu. Jecam. Moja ljubav još jednom nadmašila samog sebe. Btw provalio mi je i u stan kad je tražio mjeru za prsten. Eto. Ne znam više ništa... samo znam da ga beskrajno volim, ali sad znam i da brutalno dobro laže pa ne znam šta ću s tom informacijom. Uglavnom ako nisam rekla već - rekla sam da. Rekla bi mu da i u krevetu u svom stanu od 45 kvadrata. Al šta da mu radim, zagorčao si je sam život posljednjih mjesec dana. A ja ću mu ga uljepšat u idućih bar 50. Obećajem", zaključila je Ecija.

I Goran se na svojem Instagramu pohvalio zarukama i zahvalio svima koji su mu pomogli da organizira prosidbu.

Podsjetimo, o njihovoj se vezi počelo se šuškati nakon što je Ecija na svojem Instagramu objavila video u kojem se grle, a glasine je potvrdila sredinom lipnja za Story. Par se nakon toga zajedno pojavio i na jednom eventu, a Goran je Eciji posvetio i pjesmu!