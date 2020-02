Maria Bello zaručila se s Dominique Crenn i zbog toga ne krije sreću.

Američka glumica i zvijezda serije Navy CIS, 52-godišnja Maria Bello zaručila se sa svojom djevojkom, 53-godišnjom Francuskinjom Dominique Crenn. Sretnu vijest obznanila je novinarima Entertainment Tonighta na crvenom tepihu zabave koju je organizirao glazbenik Elton John nakon dodjele Oscara.

"Jako smo sretne s obzirom na to da smo se upravo zaručile. Zapravo nam je ovo sve nekako zabavno jer smo u Hollywoodu prvi put nakon zaruka", izjavila je Maria.

Zaruke su pale u Parizu u prosincu prošle godina, a kako je sama priznala, glumica to nije očekivala.

"Bilo mi je to pravo iznenađenje, ali tako treba i biti. Bilo je i vrijeme, konačno sam dovoljno odrasla da se mogu udati", izjavila je Maria i dodala kako se njih dvije sjajno upotpunjuju i dobro utječu jedna na drugu.

"Hranimo jedna drugu ljubavlju i srećom", nadovezala se Dominique.

Upravo je hrana njezina specijalnosti jer je ona jedina žena chef u SAD-u čiji je restoran Atelier Crenn dobio tri Michelinove zvjezdice.

Iza Marije je veza s Danom McDermottom, s kojim ima danas 18-godišnjeg sina Jacksona, a hodala je i s nekadašnjom bivšom prijateljicom Clare Munn, i to od 2011. do 2016. godine.

"Vrlo smo se brzo povezale, ali nismo mislile da će ta veza postati romantična ili seksualna. Ona je bila jedna najdivnijih, šarmantnih, briljantnih i zabavnih ljudi koje sam u životu upoznala", izjavila je u jednom od intervjua za New York Times.

Maria je 2015. godine objavila knjigu eseja “Whatever… Love is Love: Questioning the Labels We Give Ourselves", koja se bavi seksualnošću i njezinim promjenama.