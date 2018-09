Žarko Radić progovorio je o svojim pjevačkim sposobnostima i ulozi Jastreba koja mu je obilježila cijeli život.

Jedna od legendi hrvatskog glumišta, popularni Žarko Radić osim što se aktivno bavi glumom i trenutno radi na snimanju nove dramske serije Nove TV "Na granici", nedavno se okušao i u pjevanju.

Naime, Žarko je nastupio na festivalu Večeri dalmatinske šansone u Šibeniku gdje je otpjevao pjesmu "Daj mi znak" u duetu s Izabelom Martinović, pa nas je zanimalo nazire li se možda neka nova karijera u njegovu životu.

"Ma ne! To je bilo skroz slučajno. Pisac teksta, gospođa Laura me je zvala pa mi je objasnila što je pjesma i koliko je ona vezana za tu pjesmu jer je dio njezina života. Ja sam na to pristao i jako mi se svidjelo kako je Izabela to otpjevala. Pokušao sam dati svoj doprinos toj pjesmi", objasnio je Žarko.

Iako je za izvedbu dao sve od sebe nije bio u potpunosti zadovoljan.

"Nisam baš zadovoljan zato što na tom nastupu ton nije bio dobar pa se nisam dovoljno čuo i to mi je bilo malo bezveze ali sve skupa okej", zaključio je.

Žarko Radić (Foto: PR)

Danas nije rijedak slučaj da glumci pjevaju, pjevačice postaju glumice, glumci postaju voditelji. Sve se to nekako pomiješalo.

"Smatram da nema ništa loše u tome, ako nekoj pjevačici koja ima "x faktor" damo mogućnost da glumi i nekom glumcu ako zna pjevati da pjeva. U novoj dramskoj seriji Nove TV "Na granici" ja ću se opet okušati kao pjevač u jednoj od epizoda. Nije mi to baš lako, zato što znam da nisam baš bogom dani pjevač. Ali se potrudiš da to uradiš što bolje i obaviš taj zadatak.

Možda će se nekome svidjet. Ja sam i u prošloj seriji pjevao i imam stotine hiljada klikova na jednoj pjesmi koja je uspjela. Tako da ja na to gledam kao na svoj zadatak. Drago mi je da to se ljudima svidjelo, fora je", priznao je Žarko.

Žarko Radić, Nina Erak, Milan Štrljić (Foto: PR)

Kada je u pitanju ime Žarka Radića odmah se provuče i lik Jastreba, iz legendarne serije "Kapelski kresovi" koje se prikazivala tijekom 1975. i 1976. godine.

"Mislim da je to prije svega fenomen jednog vremena. Onda ljudi odrastu pa to ostane dio njihove mladosti i tu onda više-manje, nema previše mojih zasluga nego je to sklop okolnosti. To je bila jedna ljubavna priča između Ine i Jastreba i to se u to vrijeme gledalo. Naravno nije bilo toliko izbora pa su svi gledali. Zanimljivo da se radilo o 13 epizoda kojih se neki ljudi i dan danas sjećaju. Mislim da je prije svega za to zaslužan odnos prema mladosti i prema tom vremenu", zaključio je Žarko.

Asim Ugljen, Barbara Nola, Žarko Radić (Foto: PR)

Žarko Radić u novoj dramskoj seriji Nove TV tumači lik Mije Štiglića. Mijo Štiglić je čovjek „zlatnih ruku“. Njegove kiropraktičarske sposobnosti, koje je naslijedio od majke, su zaista velike. Mijo jednim pokretom namješta sve kosti. I ponosan je što ima taj dar da ljude oslobađa boli. Mijo se voli informirati o događanjima u svijetu i o tome pričati i imati mišljenje. Malo ga frustrira što Andrija i Nediljko ne shvaćaju njegovu zabrinutost za svijet, pa sugovornika traži u fra Boži s kojim se već u trećoj rečenici sukobi. Kad je u pitanju Gordana, njegova žena, vrlo je nesiguran i stalno je na oprezu da mu je netko ne ukrade.

