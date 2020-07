Jennifer Lopez probila se krajem 90-ih godina kao glumica i pjevačica te postala prva Latinoamerikanka koja je filmskom ulogom zaradila više od milijun dolara.

Pjevačica Jennifer Lopez izgleda bolje nego ikada, pa je teško povjerovati da će 24. srpnja proslaviti 51. rođendan.

Jennifer, koja se bavi i glumom, posvećena je vježbanju i često dijeli fotografije iz teretane, a nekad joj se pridruži i zaručnik, umirovljeni bejzbolaš Alex Rodriguez (44). Par uživa u svojoj vezi i čini se da pjevačici ide odlično i na privatnom i na poslovnom planu, a ne smeta joj ni što je zbog koronavirusa morala odgoditi vjenčanje.

Inače, Lopez je i odlična plesačica, a upravo se s tom karijerom probila. Pojavila se 1991. u showu "In Living Color", u kojem je pokazivala svoje plesne vještine i postala njegov obvezni dio sljedeće dvije godine. Jennifer je odlučila ganjati i glumačku karijeru, 1997. dobila je glavnu ulogu u filmu "Selena", a za nju je dobila i nominaciju za Zlatni globus.

Lopez je usto postala prva latinoamerička glumica koja je zaradila više od milijun dolara na filmu. Nakon toga je odigrala uloge u "Anakondi" i "Daleko od očiju". Nakon filmskih uspjeha posvetila se i glazbi, pa je 1999. objavila debitantski album "On the 6", koji je bio poticaj za latinoamerički pokret u američkoj glazbi.

Dok je rasla njezina glazbena popularnost, Jennifer je snimila romantičnu komediju "Vjenčanje iz vedra neba". Postala je prva žena koja je imala album na prvom mjestu glazbenih ljestvica i film koji je nizao uspjehe u kinima.

Iako je sada uspješna i njezina se imovina procjenjuje na 400 milijuna dolara, Jennifer nije imala nimalo lak put do uspjeha. Zbog karijere plesačice odustala je od fakulteta i posvađala se s majkom. “Spavala sam u ormaru u plesnom studiju. Htjela sam karijeru plesačice i zapravo sam bila beskućnica“, ispričala je svojedobno.

Lopez je 2012. objavila memoare "True Love", a u njima je otkrila da je 2008. uspješno završila triatlon. "Znajte, nikad prije nisam tako nešto radila. Otrčala sam 10 kilometara kad sam imala 12 godina, no nikad nisam učinila ništa ni približno tome. Na jutro utrke kada sam stajala okružena tisućama paparazzija i pripremala se skočiti u more, shvatila sam da to nije bila najbolja ideja", istaknula je Jennifer.

Pjevačica plijeni pozornost svojim izgledom, a magazin People proglasio ju je najljepšom ženom na svijetu. Usto, ona je jedina žena koja je čak tri puta bila prva na listi 100 najseksi pripadnica nježnijeg spola koju je kreirao časopis FHM.

Jennifer se ne srami priznati svoje nedostatke, pa je jednom rekla kako joj je teško pratiti tehnološke promjene. Naime, ispričala je da joj nedostaje znanja o računalima i da baš ne voli koristiti internet.

Pjevačica se razvela čak tri puta, a u braku s glumcem Ojanijem Noom (46) bila je tek godinu dana. Nakon njega se 2001. udala za još jednog glumca, Chrisa Judda (50), i rastali su se već dvije godine kasnije. Njezin posljednji, treći brak je bio s glazbenikom Marcom Anthonyjem (51), a trajao je 10 godina. Bivši supružnici imaju i blizance Maximiliana i Emmu (12).

Unatoč propalim brakovima, Jennifer priznaje da voli čitati knjige o vezama, a očito joj je to pomoglo jer njezina posljednja veza ide u dobrom smjeru od 2017.

Zanimljiva je činjenica o Lopez i još jedan njezin poslovni poduhvat. Naime, ona je od 2018. napravila više od 20 parfema. Osim što je uspješna na nekoliko poslovnih polja, pjevačica se pobrinula i za to da osigura najdragocjenije dijelove svoga tijela. Naime, stražnjicu je osigurala na 27 milijuna dolara, a svoje noge skupocjeno naplaćuje. Jennifer za svaku minutu njihova pojavljivanja u reklami traži milijun dolara.