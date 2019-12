Žanamari Perčić dobro je poznata po svojem isklesanom tijelu i bujnim oblinama, a sada je napokon otkrila i je li dorađivala grudi estetskim operacijama.

Domaća pjevačica i poznata dama zanosnog izgleda Žanamari Perčić ponovno je zapalila Instagram. Žanamari je slavna po svojim golišavim i vrlo izazovnim selfijima na kojima su njezine obline vrlo često u prvom planu, a sada je napokon odgovorila na pitanje koje je mnoge mučilo već dugi niz godina - je li se ljepotica ikada dorađivala plastičnim operacijama?

Naime, pjevačica je na Instagramu odgovarala na pitanja fanova, no jedno ju je pomalo izbacilo iz takta. Jedan ju je obožavatelj upitao kada će ju imati priliku vidjeti na naslovnici Playboya, a Žanamari mu je odbrusila u svom stilu.

Na InstaStoryju je podijelila fotku istoimenog časopisa u kojem se pojavila 2012. i odgovorila "2012te" no ni tu zadirkivanje nije stalo jer je drugi obožavatelj prokomentirao kako grudi ove slavne ljepotice sada izgledaju mnogo veće no prije sedam godina. No nije se nadao žustrom odgovoru.

"Jesi povećala sise? Sad izgledaju mnogo veće nego 2012.", napisao joj je pratitelj, na što mu je pjevačica rekla:

"Sise?! Pa ne pričaš sa svojim frendačem iz srednje pijan u subotu nakon jointa. Kad pišeš ženi probaj koristiti manje vulgarne izraze za nešto što vam hrani djecu. A eto ti i odgovora. Dojenjem protiv silikona", odgovorila je Žanamari i time stala na kraj pričama o tome da se podvrgla operaciji povećanja grudi.