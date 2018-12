Žanamari je predstavila novu pjesmu ''Uragan''.

Pjevačica Žanamari koja je postavila visoku ljestvicu po pitanju vrućih spotova, ovaj put, inspirirana jakim tekstom nove pjesme “Uragan” u suradnji s Arien-om, definitivno je otišla korak dalje!

“Čak su mi i fizičke pripreme za snimanje ovog videa bile najduže do sada (smijeh). Odlučila sam isklesati tijelo da u spotu Uragan doslovno tako i izgledam i u tome mi je pomogao moj trener i prijatelj Stjepan Zelić poznat po svom FitLife Spinning programu, koji je na kraju završio i glumeći glavnu mušku ulogu u spotu. Sve što se dogodilo u vezi ove pjesme i spota bilo je prožetno snažnom kemijom, divnim slučajnostima, inspiracijom i kreativnom suradnjom s cijelim mojim Uragan Crew-om! To ćete jako osjetiti gledajući spot i slušajući pjesmu.” - komentira Žanamari te nadodaje: “Pjesma je neobična fuzija glazbenih žanrova EDM, trap, r’n’b, pop čak i s elementom rock-a, i po tome je zaista meni svojstvena jer sam već poznata po svojoj glazbenoj raznolikosti. Volim iznenaditi i sebe i svoje fanove, volim svježinu u glazbi i inzistiram da me nešto pokrene! Ovaj Arienov beat me aktivirao čim sam ga čula i povukao da napišem tekst i melodiju Uragana. Nedugo zatim mi se javio dragi prijatelj Emerik Gudelj i pozvao me na otvorenje novog kluba u Mostaru! Čim sam ušla unutra osjetila sam da je to lokacija za naš novi spot, i sve se nakon toga jednostavno - dogodilo! Zvala sam svoju Željkicu iz Dance Crew United-a, koja doslovno pleše i glumi skoro u svakom mom spotu unazad par godina. Dan nakon snimanja Uragana, Željka se zaručila, a naša vizažištica Ivana Čorić saznala je da je trudna! Jesam li već spomenula da Uragan odašilje neku univerzalnu sudbinsku kemiju? Sigurna sam da ćete ju osjetiti i da će ovaj val energije pokrenuti nešto i u vašim životima. Kod mene privatno je isto pokrenuo nešto jako lijepo i pozitivno, ali o tome shhhutim! (smijeh)”

“Iznimno mi je drago što smo uspjeli ostvariti ovu glazbenu suradnju, zbog toga što mi je cilj uvesti 'dašak' američkih urbanih glazbenih stilova na naše područje, a Žanamari se svojim iznimnim glasom savršeno uklopila u moju viziju singla. Sve je ispalo upravo onako kako je bilo i zamišljeno, te se nadam da će se Uragan svidjeti publici. U pripremi imam hrpu novih materijala, za koje jedva čekam da izađu, stoga će nadolazeća 2019-ta godina biti veoma zanimljiva.” – rekao je Arien.

U posljednjih nekoliko godina Žanamari sve svoje pjesme radi u suradnji s Joshua Macksom, koji producira pjesme i režira spotove pod etiketom V.R.H. Productions. Arien je stoga prvi producent takvog žanra glazbe, s kojim je Žanamari napravila suradnju u ovom razdoblju, te zaista zvuči zanimljivo i drugačije. Žaky nije mogla odoljeti Joshuinoj gitarskoj ideji za Uragan, pa je i u ovom aranžmanu umješao svoje prste kroz gitarski solo. Sam spot ovaj put režirala je Žanamari, a Joshua je zaslužan za produkciju spota.