U glavnim ulogama mladog Williama Shakespearea i Viole de Lesseps su Filip Juričić i Dajana Čuljak.

Veliki filmski hit s kraja dvadesetog stoljeća uskoro će ponovno oživjeti i to na daskama zagrebačkog Kazališta Komedija.

Riječ je o romantičnoj ljubavnoj priči Zaljubljeni Shakespeare, autora Marca Normana, Toma Stopparda, Leeja Halla i Paddyja Cunneena, koja će u u koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu premijerno biti prikazana 4. svibnja 2019. godine u 19.30 sati.

Izniman film redatelja Johna Maddena Zaljubljeni Shakespeare bio je globalni događaj 1998. godine, a za pozornicu ga je 2014. adaptirao Lee Hall koji je slično već uspješno napravio i s hitom Billy Elliot. Predstava prikazuje ljubavnu aferu čuvenog dramskog pisca u vrijeme kada je pisao Romea i Juliju. Iako izmišljena, priča obiluje brojnim referencama na mnoge Shakespearove drame, a nekoliko je likova utemeljeno na njegovim stvarnim suvremenicima. Riječ je o, riječima jednog poznatog engleskog kritičara, “ljubavnom pismu kazališta samome sebi”; fascinantnoj priči o tome kako je od izvorno planirane drame „Romeo i Ethel, gusarska kći“, nastala drama tisućljeća, „Romeo i Julija“, i to zahvaljujući snazi svemoguće ljubavi.

Na audiciju za Romea u Shakespearovoj kazališnoj družini javi se mladić po imenu Thomas Kent kojem slavni Bard povjerava naslovnu ulogu, ne sluteći da je ispod maske dječaka djevojka Viola, inače strastvena obožavateljica teatra i njegovih djela, želeći se okušati u tada za djevojke zabranjenom glumačkom zanimanju i približiti obožavanom autoru. Radnja je ovo koju će pred hrvatskom publikom postaviti autorski tim iz Češke; redatelj Stanislav Slovák, scenograf Jaroslav Milfajt, kostimografkinja Andrea Kučerova i koreograf Michal Matej, a dirigent je Davor Kelić.

U glavnim ulogama mladog Williama Shakespearea i Viole de Lesseps su Filip Juričić i Dajana Čuljak dok ostatak glumačkog ansambla čine Ronald Žlabur, Igor Mešin, Jasna Palić Picukarić, Dražen Bratulić, Goran Malus, Saša Buneta, Davor Svedružić, Zlatko Ožbolt, Ivica Zadro, Jasna Bilušić, Željko Duvnjak, Adam Končić, Ivan Magud, Lana Blaće, Kristina Habuš, Fabijan Pavao Medvešek, Adnan Prohić, Ognjen Milovanović, Božidar Peričić, Dejan Jakovljević te Bojan Valentić. Tu su i članovi orkestra i baleta Kazališta Komedija.

Ulaznice za predstave mogu se osigurati na blagajni Oktogon od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati te na blagajni Kaptol od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati i sat i pol prije početka predstave. Također, ulaznice se mogu kupiti i na službenoj stranici kazališta www.komedija.hr.