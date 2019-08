Dakota Johnson i Chris Martin navodno su prekinuli u lipnju, no par je riješio sve nesuglasice.

Sredinom lipnja Hollywoodom se proširila vijest o prekidu glumačko-glazbenog para.

Bila je riječ o glumici Dakoti Johnson i frontmenu grupe Coldplay, Chrisu Martinu koji se viđaju nešto više od 2 godine.

Navodno je slavni par prekinuo u svibnju, no prekid su uspjeli skrivati više od mjesec dana. "Razgovarali su o zarukama i vjenčanju, no na kraju su odlučili prekinuti. Njihovi prijatelji i obitelj su jako iznenađeni, ovo je svima bio šok", otkrio je tada nepoznati izvor za britanski The Sun.

Naime, par je čitavo vrijeme bio vrlo tajnovit po pitanju svoje veze, no neki su detalji ipak uspjeli procuriti, pa se tako šuškalo kako je razlog prekida bila činjenica kako 13 godina mlađa Dakota još uvijek ne želi djecu, dok je 42-godišnji Martin htio proširiti obitelj.

Podsjetimo, slavni glazbenik iz propalog braka s glumicom Gwyneth Paltrow već ima dvoje djece - kćer Apple i sina Mosesa.

Ipak, dva mjeseca nakon takvih glasina koje nikada nisu službeno potvrđene, par je viđen u romantičnoj šetnji, a prošle srijede uhvaćeni su i tijekom ručka u jednom restoranu u New Yorku.

Smeđokosa glumica čitavo je vrijeme zaljubljeno gledala svog dečka, pa se čini kako je među njima sve u najboljem redu ili su uspjeli riješiti sve nesuglasice.

Također, Dakota je u odličnim odnosima s Gwyneth i njezinim novim suprugom, no ovoga puta bili su u društvu nepoznate prijateljice.