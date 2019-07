Snježana Mehun u lipnju je progovorila o vezi s poduzetnikom Franzom Schillingerom.

U lipnju smo saznali kako zagrebačka poduzetnica Snježana Mehun ponovno ljubi.

Njezin odabranik je austrijski poduzetnik Franz Schillinger koji se bavi prodajom luksuznih brodova.

"Sigurno je da me privukao svojom osobnošću, atraktivan je muškarac, to je bilo čime te privuče. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban. To mi se jako sviđa, to mi imponira, jako je inteligentan, poznaje jako dobro Hrvatsku, priča malo hrvatski", otkrila je jednom prilikom Snježana za IN magazin.

Poduzetnica ne skriva koliko je zaljubljena u svog novog odabranika, no priznala je kako joj vjenčanje nije previše na pameti.

"Ja sam to obavila već dva puta, nemam presing oko toga da to moram. Tu je s nama moj sin Dino kojeg volim najviše na svijetu i što se tog djela tiča, ja imam sve", zaključila je pred našim kamerama.

A da skladni ljubavni život odlično utječe i na njezin izgled, Snježana je dokazala i nedavno na Krku gdje je održana revija poznatog dizajnera Ivice Skoke.

Poduzetnica je tom prilikom uskočila u dugu haljinu s pernatim detaljima na ramenima, koju potpisuje njezin modni brand, a haljina je imala i poprilično visoki izrez na jednoj strani koji je istaknuo njezine noge.

Da poduzetnica voli krpice kojima naglašava tjelesne atribute, poznato je odavno, a kad ovako blista, to svakako treba iskoristiti.