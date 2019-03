Kate Middleton i kraljica Elizabeta uživale su na putu do Kraljevskog koledža u Londonu.

Vojvotkinja Kate Middleton i kraljica Elizabeta otputile su se u zajednički posjet Kraljevskom koledžu u Londonu, a sudeći prema snimljenim fotografijama na putu do tamo im je bilo poprilično prohladno.

Naime, Kate i kraljica odlučile su podijeliti deku vozeći se u automobilu do svog odredišta, što je postalo apsolutni hit na društvenim mrežama.

Obožavateljima Kraljevske obitelji to je bilo naročito simpatično obzirom na to da se Kate i kraljica rijetko same pojavljuju u javnosti i da su svi navikli na srdačniji odnos kraljice i vojvotkinje Meghan Markle.

Neki britanski mediji su čak tvrdili kako je Meghan kraljici više prirasla srcu, no po najnovijim fotografima s Kate ne bi se mogli s time u potpunosti složiti.