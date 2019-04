Zagreb Fashion Destination donosi čak 14 dizajnera koji će u dva dana, svojim kreacijama predstaviti svoj rad i djelo u punom smislu te riječi.

Na oduševljenje mnogih, pred nama su prekrasni, topli dani prepuni boja i inspiracije, savršeno vrijeme za modnu poslasticu kao što je Zagreb Fashion Destination, koji je još svojom prvom pojavom prošle godine, privukao veliku pozornost, kako medija tako i zaljubljenika u modu.

Mjesto radnje je Tvornica kulture Zagreb, a vrijeme održavanja ove dugoiščekivane modne manifestacije su 8. i 9. travnja 2019.

U ponedjeljak, 8.travnja, modnu destinaciju otvara Lokomotiva by Lana Puljić, a redom ju slijede Callegari talijanska škola mode i dizajna, Dora, Identity by Igor Djuga, Bubabu Design by Gorana Milaković, Anovi by Ivona Glavaš i Stolnik. Drugi dan Zagreb Fashion Destination-a, 9. travnja, rezerviran je za Lulu Couture by Martina Tutić, Martinu Herak, Laardesign, Les Emaux, Karaka Design, Sani Design i Delight by Ivan Fiščić. Za prekrasne frizure, zadužena je Keune Akademija, a zadaću da make up bude besprijekoran, ima Callegari. Gosti će se imati priliku družiti i osvježiti uz čašicu službenog vina ZFD-a naziva Stanzia brut - vinarije Arman.

U ovaj je projekt uloženo puno rada i truda, a najveća inspiracija je upravo mogućnost okupljanja mladih i već afirmiranih kreatora, koji na maštovit i kreativan način, mogu iznijeti ono najbolje od sebe i ostaviti srce na toj istoj pisti. Zagreb je definitivno dobio modnu priču oko koje se stvar, počela odavno „kuhati“, a bliži se vrijeme kada će mjeseci rada biti servirani publici i to na najljepši mogući način.