Svaka ulica, svaka zgrada oštećena potresom, svaki prolaznik, tramvaj, učinili su modnu kulisu jednostavno savršenom i osobito živom jer iza svake pukotine stoji priča koja je duboko utkana u svaku poru Zagreba

Ovo je neobično vrijeme. Svaki dan predstavlja nove izazove i bez obzira koji posao je u pitanju, stvari su se zakomplicirale. Makar se većina ljudi osjeća nesigurno, a glavni razlog tome je upravo svakodnevna neizvjesnost, kreativci koji se kriju iza već svima dobro poznatog – Zagreb Fashion Destinationa, pripremili su projekt naziva ZFD 2020 ONLINE.

Točnije, 17. studenog 2020. u 20 sati, na službenom Youtube kanalu ZFD-a, imat ćete priliku pogledati revije iz udobnosti vlastitog doma.

Vođeni mišlju kako nikada ne treba prestati stvarati, ujedinili su se kako bi pokazali da je ovo vrijeme kada ne treba odustati i kako moda – uvijek živi. Bez obzira na određene teškoće, veličanstvenih 10, predstavilo je svoje nove kolekcije, a modeli su imali vrlo zanimljivu ulogu. Grad Zagreb, bio je njihova modna pista. Svaka ulica, svaka zgrada oštećena potresom, svaki prolaznik, tramvaj, učinili su kulisu jednostavno savršenom i osobito živom jer iza svake pukotine stoji priča koja je duboko utkana u svaku poru Zagreba.

JET LAG BY JASMINA ARNAUTOVIĆ, ANIMA M BY MIRNA POSAVČEVIĆ, DESIGN BY IVANA CVRLJE, MARTINA HERAK, No7 BY ŠIME KOVAČEVIĆ, CALLEGARI - TALIJANSKA ŠKOLA MODE I DIZAJNA, DORA BY DORA RUBIĆ, IDENTITY BY IGOR ĐUGA, ANOVI BY IVONA GLAVAŠ i SANI DESIGN BY ĐINA GRBIN, predstavili su svoje nove kolekcije na kojima su radili s puno truda i posebnom pažnjom, možda najvećom do sada.

"U ovom trenutku, dok svijet prevladava globalnu krizu uzrokovanu pandemijom, a grad Zagreb sanira oštećenja nakon razornog potresa, razmišljali smo kako dati svoj doprinos ublažavanju posljedica ove bolesti i odlučili nastaviti aktivno podržavati našu modnu zajednicu na socijalnoj i ekonomskoj razini. To je naš odgovor na Covid-19. Hodamo za Zagreb“, dodaje Tonči Šundov, organizator i producent ZFD-a.

17. studeni, datum je kada se trebate udobno smjestiti i uživati u modnoj online čaroliji, koja u novonastaloj situaciji, prikazuje trud i ljubav prema onome što svaki od dizajnera predstavlja.