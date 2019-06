Radi se o Loreni Kovač koja se prošlog vikenda zabavljala u bajkovitoj Istri na ELFS pool partyju.

Ona je jedna od naših najpoznatijih manekenki.

Riječ je o Loreni Kovač koja je prošlog vikenda radila i zabavljala se s ostalim kolegicama u bajkovitoj Istri u kojoj je poznati modni dvojac ELFS organizirao veliku zabavu na bazenu povodom lansiranja nove linije kupaćih kostima.

Atraktivna brineta već dugi niz godina uspješno surađuje sa spomenutim modnim brandom, a dio medijskog kolača ugrabila je i nakon što su neki domaći mediji lansirali priču kako manekenku ljubi slavni glumac Leonardo DiCaprio.

Podsjetimo, bilo je to 2015. godine kada je Lorena objavila zajedničku fotografiju s oskarovcem koja je nastala u jednom restoranu u New Yorku, a manekenka i ekonomistica ju je opisala riječima "Izlazak s Leom, uhvaćeni u New Yorku!"

Nakon što su krenule priče, Lorena je na Facebooku objasnila kako je nastala fotografija.

"Uz fotografiju koju sam objavila na svom privatnom profilu označena je lokacija restorana pod nazivom 'Catch' (uhvaćen), koji je jedan od poznatijih restorana u New Yorku. Dakle, ovo objašnjenje ide za ograničene pojedince koji nisu razumjeli da se radi o lokaciji, a ne o statusu. Zatim, intimno druženje; pristojno sam zamolila svjetski poznatog glumca s kojim sam se našla u isto vrijeme na istom mjestu za fotografiju i naše 'druženje' je trajalo svega 30 sekundi", objasnila je tada Lorena.

Lorena i dan-danas snima kampanje te nosi modne revije, iako u modnim krugovima više nije toliko aktivna kao nekad.