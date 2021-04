Trend koji se zaludio svijet i ne misli tako lako prestati, u izvedbi i s potpisom jedne od najpopularnijih YouTuberica i poduzetnica - Ane Zibar.

Godina iza nas prepuna je izazova, ali i ova koje teče nije puno drugačija. Svijet je na trenutke stao, vraćao se, pa opet stao i tako u krug. Naviknuti se na novo normalno, rijetkima je išlo kao od šale. Promjene koje se događaju, često podsjećaju na filmove znanstvene fantastike kojima se ne nazire kraj, ali postoje i oni koji su se pokrenuli i ne predaju se baš tako lako. U moru negativnih informacija kojima smo okruženi, svakodnevno nas razvesele one koje pršte pozitivom. Lijepe priče, danas su još ljepše nego inače. Upravo jedna takva priča je i ona iza koje stoji simpatična Ana Zibar, jedna od vodećih i prvih YouTuberica u Hrvatskoj, ali i šire.

Njezinih 246 tisuća pretplatnika na YouTube kanalu, svaki tjedan željno iščekuju sadržaj koji marljivo i predano priprema. Prije svega, ona je jedna normalna, iskrena, maštovita i vrijedna mlada žena i majka, čiji savjeti i prikazivanje obiteljskog života onakvim kakav uistinu je, oduševljava mase već godinama. Kada god ima priliku, uvijek naglašava da svatko može biti promjena i upravo zato, slogan njezinog brenda Ženski Svijet je – "Budi promjena“. Promjena u svakodnevnim situacijama, na poslu, u svom domu, u društvu, promjena za one koji to ne mogu biti, promjena za zajednicu, promjena na bolje. Uvijek na bolje. Naprimjer, Anina nesebična ljubav prema životinjama to genijalno i opipljivo prikazuje. Svi koji je prate, znaju za tu njezinu "slabost“, ali u ovom slučaju, ta slabost je zapravo jedna velika snaga. Snaga koja potiče ljude koji je prate da udomljavaju, da brinu i pruže dom napuštenim ljubimcima.

"Budi promjena koju želiš vidjeti. Svi težimo i želimo neku promjenu u svijetu u kojem živimo, a da bi do nje došlo, moramo krenuti od sebe. Sve kreće od nas samih. Simbol mog brenda je leptir, on je najbolji primjer kako iz gusjenice nastaje nešto čudesno, a upravo to se krije u svima nama“, ističe Ana. Ana je već neko vrijeme radila na svom samostalnom brendu Ženski Svijet, koji je od sutra moguće naručiti putem njezinog webshopa. Riječ je trenirkama koje su postale dio svačijeg ormara, u zadnje vrijeme pogotovo. Nekako su nas okolnosti na to i prisilile, što uopće nije loše. Kada su već vremena neizvjesna, lijepo je barem osjećati se ugodno u odjeći koju nosimo.

U prvoj liniji koju je osmislila, Ana je odabrala bijelu i ljubičastu jer su to nekako boje koje ju prate od njezinih početaka, a leptir – inače, njezin zaštitni znak, važan je dio brenda. Brinula je da materijali budu izuzetni, nježan i prozračan organski pamuk i konac od svile, čine njezinu trenirku premium hrvatskim proizvodom na koji je iskreno ponosna. Na Vašu adresu, ona će stići u posebnom eko pakiranju s prekrasnom porukom koja će Vam sigurno izmamiti osmijeh na lice. Diplomirana ekonomistica, čiji se život promijenio kada je prvi put zakoračila u svijet YouTube-a i bloganja, naglašava kako je od početka imala viziju što sa svojim radom želi postići i time se vodila. Iz dana u dan, pratitelji su rasli, a ona je dozvolila da se to dogodi prirodno.

Brend Ženski Svijet, svojevrsna je kruna njezinog predanog rada, koji danas slavi točno 7 godina, a Ana s uzbuđenjem najavljuje razne novitete i asortiman za nadolazeće ljetne dane.