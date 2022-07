Yigit Kirazci iz serije "Prevara" otkrio je detalje o svojem privatnom životu, među ostalim i da se glumom počeo baviti tek u svojim kasnim dvadesetima.

Yigit Kirazci atraktivan je turski glumac kojeg gledamo u ulozi zavodnika Jildrima u seriji "Prevara" koja se emitira na Novoj TV.

Poznati glumac odgovorio je na sva pitanja o njemu i Jildirimu, a za početak je otkrio što mu se najviše sviđa u seriji "Prevara".

"U središtu radnje je žena. Upravo to mi se sviđa. U jednoj izvrsnoj sceni vidimo kako suprug tuče jednu snažnu ženu, nakon čega ona kaže da je skrivala svoje ozljede iako to nije morala činiti te da je nije sram zbog toga što je suprug tuče, nego zato što je skrivala svoje ozljede. Zlostavljane žene toga su svjesne, ali potrebno je to objasniti muškarcima", kazao je glumac.



U seriji glumi odvjetnika koji se bavi brakorazvodnim parnicama, svjedoči lažima i izdajama, pa se nametnulo pitanje i je li to promijenilo njegove poglede na brak.

"I dalje imam dobro mišljenje o braku. Pretpostavljam da je lijepo biti u braku. Međutim prije ulaska u brak čovjek se mora suočiti sam sa sobom i pitati se što želi od života, je li njegov partner ili partnerica osoba pored koje se želi buditi ostatak života i slaže li se s njom. Mora se pitati smije li se puno s njom i dijeli li s njom strahove. Ljudi bi trebali stupiti u brak tek nakon što si odgovore na ta pitanja", smatra.



Odvjetnik kojeg glumi svjedok je brojnih preljuba, a je li on ikada iskusio prevaru?

"Koliko znam, nikad nisam bio prevaren. Tuđi izbor nije nešto na što možete utjecati. Baš zato mi se čini da bi bilo djetinjasto kvariti trenutak zamarajući se tim pitanjem", kaže.

Yigit je studirao marketing, a poznato je da se njegov otac bavio oglašavanjem.

"Da, otac je u mirovini. On je jedan od prvih koji su počeli izrađivati jumbo-plakate u Turskoj. Ja sam studirao marketing. Naš fakultet ima svoju reklamnu agenciju Three Wise Monkeys. Tijekom studija radio sam kao voditelj te agencije. Na drugoj sam godini pogledao dokumentarac Zeitgeist, koji mi je pomogao da nakon studija postanem to što danas jesam. Taj je dokumentarac ostavio dubok dojam na mene i shvatio sam da marketing i reklame nisu za mene", prisjetio se.



Ispričao je i što ga se najviše dojmilo.

"Zeitgeist govori o ekonomiji. Daje odgovore na pitanja što je ekonomska kriza, kako banke propadaju i u što se pretvaraju te kako se manipulira ljudima. Zaista mi je otvorio oči. Snimio sam ga na CD, umnožio i dao prijateljima da pogledaju. Međutim nitko od njih nije to učinio. Nakon što sam pogledao Zeitgeist, počeo sam razmišljati o tome čime se, zapravo, želim baviti. Shvatio sam da ne želim snimati reklame, smišljati slogane i promovirati proizvode u koje ne vjerujem", istaknuo je.

Nakon završetka studija marketinga, s 25 godina, upisao je tečaj glume.

"Dvije sam godine odlazio na privatne poduke. Nakon toga sam nekoliko godina radio kao asistent. Do tridesete sam godine glumio u kazališnim predstavama, a u TV serijama počeo sam glumiti nakon svoje tridesete godine", ispričao je.



Njegova karijera krenula je u posve drugom pravcu, no njegov otac se u to nije miješao.

"Da. Mnogi su očevi poznanici radili u reklamnim agencijama. Tijekom studija radio sam kao model, a jedno sam ljeto kratko glumio u TV seriji. Na probama za snimanje od mene se očekivalo da kažem jednu rečenicu, međutim nisam to mogao učiniti. To je bilo vrlo neobično, s obzirom da inače nemam problema s izražavanjem", govori.

"Kad vas netko promatra, aktiviraju se posve drugi dijelovi mozga, zbog čega neki jednostavno zablokiraju. Zavolio sam to stanje. Stvorio sam svoju stvarnost i poželio zaraditi na njo", dodaje.

A kako gluma utječe na njega?

"Gluma vas potiče da kroz lik kojeg glumite postanete netko drugi, stvorite sjećanja te osobe i suočite se s njezinim traumama. Katkad se pitate kako je lagati samome sebi, kako vas drugi tada vide i kako se to odražava na vašu okolinu. Gluma me upravo zato i počela zanimati. Odlučio sam detaljnije to istražiti. Čitao sam knjige o psihoanalizi i razmišljao o univerzalnim činjenicama. Istraživao sam i hipnotizam. Ponašanje, zapravo, ima veze sa stavom. Stav je satkan od misli. Veliko je zadovoljstvo vidjeti kako promišljanje o tome djeluje na moje ponašanje. Kod glume mi se najviše sviđa to što je vrlo zabavna", priznaje.

Otkrio je i kakav je osjećaj utjelovljavati različite likove.

"Svaki se put osjećam kao da krećem u novu pustolovinu. Vjerujem da ljudi loše navike stječu jer se žele vratiti u djetinjstvo. Ne žele ga zaboraviti. Nedostaje mi užitak koji sam kao dijete osjećao dok sam se satima igrao s dva robota. Tako se osjećam i kad glumim, dok se ponašam kao netko drugi i duboko promišljam o ulozi", kazao je, a ispričao je i kako se priprema za ulogu.

"Zaista mnogo čitam kad se pripremam za ulogu. Brzo razmišljam i brzo donosim odluke. Lik kojeg glumim u TV seriji 'Prevara' prilično je smiren i usporen. Ne reagira odmah, nego prvo promisli. Doživio je neke teške situacije koje ja nisam doživio. Za primjer ću reći da je već 17 godina zaljubljen u ženu s kojom nije imao tjelesni kontakt. Ne razumijem kako takav odnos može trajati toliko dugo, ali čini se da je to ipak moguće", ističe.

"Nastojim razumjeti likove koje glumim. Puno promišljam o njima te se hipnozom pretvaram u njih. Moji pokreti tada postanu sporiji, baš kao i govor. Čim dobijem scenarij i prihvatim ulogu, počinjem se pripremati za nju", objasnio je glumac koji želi svoju slavu iskoristiti i u dobrotvorne svrhe.

"Najviše sam osjetljiv na djecu. Želio bih se uključiti u nekakav projekt posvećen pomaganju djeci. Ne toleriram ni nasilje nad ženama i životinjama. Želim sudjelovati u projektu koji će nekomu pomoći, a nekoga natjerati na promišljanje o tome", kaže.

A iako je slavan, privatno je ostao skroman i ne zanima ga luksuz.

"Luksuz je povezan sa srećom. Sve ovisi o pristupu. Čovjek može biti nesretan unatoč bogatstvu, a može biti i zahvalan na tome. Ako netko luksuz povezuje s doručkom u skupom restoranu ili vožnjom u skupom automobilu, jednom kad ostane bez toga, shvatit će da je sve to bio uvjetovani luksuz. Ako je netko zahvalan na onome što ima, situacija se mijenja. Potrebu i luksuz ne treba poistovjećivati. Smatramo da nam je luksuz potreba. Razumijem da se netko može osjećati bolje u kvalitetnoj odjeći, ali ja nisam takav", poručuje glumac.