Popularni holivudski glumci Woody Harrelson i Matthew McConaughey uživali su veslajući Jadranskim morem u Dubrovniku.

Hrvatska je posljednjih dana postala vrlo popularna u stranim medijima zahvaljujući brojnim holivudskim zvijezdama koje su odlučile svoje ljetovanje provesti baš na našoj obali.

Jedni od zvijezda su i glumci Woody Harrelson i Matthew McConaughey koje paparazzi neumorno prate, a sad su uhvaćeni veslajući Jadranskim morem u Dubrovniku.

Dvojac je dijelio jednu dasku za veslanje te su sjedeći lagano plutali morem, a s njima je na posebnoj dasci plutala i Matthewova supruga Camila.

Glumci su pokazali svoja još uvijek isklesana tijela, a Matthew je i imao nekoliko modnih dodataka, kapu i sunčane naočale.

Hrvate je poprilično iznenadila vijest o ovim popularnim glumcima.

Prvo se u Hrvatskoj pojavila vijest o obitelji Beckham koja svoj odmor provodi na otoku Lopudu, a zatim i vijest o McConaugheyju koji je viđen u Istri, a s njime se fotografirao i Splićanin Marin Tomičić koji je podijelio fotografiju s glumcem i nije mogao sakriti oduševljenje.

"Rekao sam mu da slavim rođendan i na to me on prekinuo i pitao koji rođendan, s kim sam tu, što radim u životu, upoznao me sa svojom ženom.

Razgovarali smo 15-20 minuta i jedno deset puta mi je rekao da ostanem takav kakav jesam i to mi je baš bilo interesantno. I priča istim glasom kao u filmovima, to mi je bilo jedno veliko iskustvo. Tresao sam se do tri ujutro i slao poruke prijateljima", izjavio je Marin za Novu TV.

Potom su u Hrvatsku stigli i popularni komičar Chris Rock koji je ostao zapamćen po skandalu s Willom Smithom na Oscarima, a društvo mu ovdje pravi i nova djevojka Lake Bell. Par je odlučio vezu obznaniti baš na našoj obali pa su se strani mediji ovih dana itekako raspisali o Hrvatskoj.

Ovom paru ubrzo je društvo došao praviti još jedan dvojac, glumci Woody Harrelson i Sacha Baron Cohen, a slavni glumci zajedno su viđeni na putovanju jahtom te večeri u restoranu iznad Dioklecijanove palače.

Woody je veseo stigao u Hrvatsku. 60-godišnjaku je društvo pravila njegova supruga Laura Louie, a dobro raspoložen mahao je i smiješio se putnicima s broda koji su ga primijetili. No raspoloženje mu se naglo promijenilo kada je ugledao objektive fotografa koji su ga snimali, pa ih je "počastio" nepristojnom gestom i pokazao im srednji prst u zraku.

Ekipa je potom plovila oko Splita i Hvara, a u pauzama je osvježenje potražila u moru, a onda je Woody odlučio istuširati Sachu, i to poprilično temeljito, što su sve zabilježili fotografi.

