88-godišnji glumac William Shatner razvodi se nakon 18 godina braka od supruge Elizabeth.

Legendarni glumac, čije se bogatstvo procjenjuje na 100 milijuna dolara, sa uskoro bivšom suprugom potpisao je predbračni ugovor, a nitko od glavnih aktera neće dobiti potporu jedno od drugoga.

Vremešnom glumcu ovo je četvrti brak. Prvi se put vjenčao davne 1956. godine s Glorijom Rand s kojom ima tri kćeri, no brak je potrajao do 1969. godine. 1973. godine oženio se Marcy Lafferty s kojom je bio do 1996. godine, a već godinu dana nakon toga, 1997. godine, stupio je u brak s Nerine Kidd.

Njihovu bračnu dilu nije prekinuo razvod, već njezina smrt 1999. godine. Naime, Shatner je njezino beživotno tijelo pronašao u bazenu obiteljske vile, a uzrok smrti bilo je slučajno utapanje. Naime, Nerine je u krvi imala alkohol i Valium, no njezina se smrt nije tretirala kao samoubojstvo.

Shrvani Shatner Nerine je kasnije nazvao srodnom dušom, a ubrzo nakon njezine smrti povezao se s udrugama koje pomažu ženama koje se pokušavaju izliječiti od ovisnosti o alkoholu i drogama.

Također, istaknuo je kako mu je kolega iz "Zvjezdanih staza" Leonard Nimoy tada najviše pomogao da se izvuče, a zanimljivo, Nimoy se s ovisnošću borio gotovo čitav život do smrti 2015. godine.

2001. godine vjenčao se po četvrti put, a još se ne zna što je uzrok raspada braka.