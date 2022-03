Will Smith

Akademija je izvijestila kako su Willa Smitha zamolili da otiđe s dodjele Oscara nakon što je udario Chrisa Rocka.

Willa Smitha su iz organizacije Oscara zamolili da otiđe s dodjele nakon što je udario Chrisa Rocka, ali je to odbio, izvijestili su iz Akademije. BBC piše kako je Akademija inicirala i "disciplinarni postupak" protiv glumca.

"Gospodina Smitha smo zamolili da napusti ceremoniju dodjele, no on je to odbio. Shvaćamo da smo na cijelu situaciju mogli drugačije reagirati. Inicirali smo disciplinarni postupak protiv njega jer je prekršio pravila Akademije", stoji u službenoj izjavi.

Nadzorni odbor Akademije sastaje se 18. travnja ove godine, gdje će razmotriti hoće li protiv Smitha pokrenuti sankcije koje bi mogle uključiti i suspenziju s daljnjih ceremonija. Akademija se ispričala Chrisu Rocku, nominiranim glumcima, ali i svim gledateljima.

Podsjetimo, Will Smith je ošamario Chrisa Rocka usred dodjele Oscara prošle nedjelje jer se komičar našalio na račun Jade Pinkett Smith zbog njezine ćelave glave. Usporedio ju je s G.I. Jane, popularnim filmskim likom koji je na velikom platnu utjelovila na ćelavo obrijana Demi Moore.

"Jada, volim te. G.I. drugi nastavak, jedva čekam vidjeti", kazao je Rock. No njegova šala je teško pala Willu jer se Jada već neko vrijeme bori s bolešću zbog koje na dijelovima glave ostaje bez kose, o čemu je i javno govorila.

Smith se tijekom prijenosa uživo popeo na pozornicu i udario Rocka u lice nakon što se komičar našalio na račun Smithove supruge. Manje od sat vremena kasnije Smith je osvojio nagradu za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Kralj Richard".

Smith se ispričao svima nakon indicenta, a oglasila se i njegova supruga Jada Pinkett Smith. "Ovo je sezona zacjeljivanja i tu sam zbog toga", napisala je na svojem Instagramu.

Godinama su negirali da su u vezi, o svojoj ljubavi i danas šute, a djecu skrivaju: ''Nije me briga ako ljudi misle da sam čudna, to je za mene svetinja'' +27

Stigla prinova u obitelj Plenković! Premijer i supruga Ana dobili su sina, doznajemo i kako su ga nazvali +7