Will Smith nasmijao je mnoge posljednjom fotografijom na Instagramu, na kojoj pozira u raskopčanoj majici.

Glumac Will Smith na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj sam pozira, a bio je potpuno otvoren prema svojim obožavateljima. "Bit ću iskren sa svima vama - u najgoroj sam formi u svom životu", napisao je u opisu fotografije na kojoj pozira u u boksericama i s otkopčanom majicom, a na kojoj se jasno vidi da je nakupio nekoliko kilograma više.

"Ti si Will Smith! Možeš biti u kakvoj god formi želiš", "Realan si, sviđa mi se to", "Odlično", "Ovo je najbolja objava u povijesti društvenih mreža", samo su neki od komentara njegovih pratitelja, koje je do suza nasmijao svojom objavom. Brojni se s njim nisu složili, no pohvalili su ga za hrabrost te su mu dali podršku. U samo par sati prikupio je preko pet milijuna lajkova na tu fotografiju.

52-godišnji Smith inače je poznat po svojoj ležernosti, a i dalje je jedan od najpopularnijih muškaraca Hollywooda. Osim glumom, bavi se pjevanjem, komedijom i produkcijom, a posao mu iz dana u dan sve više cvjeta.

Cijela njegova obitelj jedna je od najpopularnijih u Hollywoodu, a to mogu zahvaliti talentima kojima su svi nadareni i što su ostvarili uspjehe na različitim područjima. Uz to zajedno su radili na mnogim projektima. Will i Jada Pinkett Smith ostali su zajedno unatoč činjenici što mu je priznala da ga je varala usred njezine emisije.