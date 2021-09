Jada Pinkett i Will Smith - 2

Will Smith u jednom se intervjuu raspričao o braku sa suprugom Jadom.

Glumac Will Smith i njegova supruga su prošle godine bili na naslovnicama svih medija nakon što je Jada Pinkett Smith priznala da mu je bila nevjerna, a sada je i on iznenadio svojim priznanjem. Rekao je kako Jada nije bila jedna koja je varala u njihovom braku.

"Jada nikada nije vjerovala u konvencionalni brak. Odrasla je u obitelji u kojoj su svi imali ležerne veze, potpuno drugačije nego što sam ja odrastao. Veliki dio naše veze monogamija je bila nešto što smo odabrali vlastitom voljom, a ne nešto na što smo navikli", ispričao je Smith u intervjuu.

"Cijelo smo vrijeme vjerovali jedno drugome uz uvjerenje da svatko mora pronaći vlastiti put do sreće. Brak za nas nije smio biti zatvor. Ne preporučam nikome put kakav smo mi imali. Ipak, sloboda koju smo mi dali jedno drugome je za mene najbolji pokazatelj ljubavi", zaključio je glumac.

Will i Jada upoznali su se na setu serije "Princ iz Bel Aira", a u braku su od 1997. godine i zajedno imaju dvoje djece. Prošle godine je Jada priznala da je Willa varala s pjevačem Augustom Alsinom, a istaknula je kako ne isključuje mogućnost ni da bi se mogla zaljubiti u djevojku.

Smith je nedavno u intervjuu izjavio i kako su mnogi mogli zaključiti da je Jada jedina koja je varala, no to nije bio slučaj. Dalje od toga nije otkrivao, no ponovno je naglasio da problema u njihouv braku nema te da je sve njihov vlastiti odabir.