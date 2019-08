Wayne Rooney je na društvenim mrežama komentirao glasine o preljubu.

Britanski nogometaš Wayne Rooney ljutito je odgovorio na medijske natpise o navodnom preljubu supruge Coleen s misterioznom djevojkom nakon jednog noćnog izlaska.

Naime, nogometaš je snimljen u predvorju jednog hotela s nepoznatom djevojkom nakon sedmosatnog partijanja u kanadskom Vancouveru proteklog vikenda, tijekom čega je također viđen kako grli nepoznate dame.

O svemu se oglasio na svom profilu Twitteru gdje je napisao poprilično ljutiti status i prozvao popularni britanski magazin The Sun.

The Sun - Enough is enough pic.twitter.com/lCICTdwfwt — Wayne Rooney (@WayneRooney) August 28, 2019

"The Sun je ovog tjedna objavio priču na naslovnici prema kojoj sam neku djevojku odveo do hotela u kojem sam bio momčadi. Oni znaju da to nije istina i da nisam to učinio. Koriste moje i ime moje obitelji kako bi prodali novine. Ništa se nije dogodilo između mene niti jedne djevojke te noći u Vancouveru. Nisam ušao u dizalo s djevojkom s kojom su me snimili u predvorju hotela. Djevojka u noćnom klubu bila je jedna od onih mnogih koje me traže autograme ili fotografije. Fotografije koje je The Sun objavio snimio je samostalni fotograf koji me pratio kao i članove tima, bez našeg znanja i dozvole. Fotografije prodane novinama su odabrane i uređene kako bi stvorile senzacionalnu i u potpunosti neistinitu priču o meni. Ona šteti mojoj obitelji i nije nešto što sam spreman podnositi", napisao je 33-godišnji Wayne u podužem statusu.

Wayne naime ima cijelu povijest preljuba i seks skandala iza sebe, no do sad mu je Coleen sve opraštala. Bijes bi iskalila u šopingu, a nakon par mjeseci zahlađenih odnosa opet bi se vratila u naručje supruga. Izvori bliski paru tvrde kako je sada čak i njezino strpljenje pri kraju.

Nakon što je prije dvije godine puknuo skandal kada je Wayne uhvaćen kako pijan za volanom sjedi u društvu nepoznate ljepotice, Coleen mu je jedva oprostila prevaru. Samo par mjeseci nakon te afere - dogodila se nova. Tog puta je Wayne snimljen kako se pijan u jednom londonskom klubu upucava konobarici, Tada je dobio prijetnje razvodom, a ovog puta Coleen mu je postavila ultimatum - ili se Wayne istog trena vraća kući ili ona šalje svog brata kako bi pripazio na ponašanje njezinog nestašnog supruga.

Izgleda da lijepa Coleen opet ne želi razvod, iako je viđena da u Londonu šeće bez vjenčanog prstena, već želi pronaći novi način kako urazumiti supruga. Našla je rješenje u svom bratu Anthonyju McLoughlinu.

Rooney trenutno igra u DC Unitedu, a Coleen bi najviše voljela da prekine ugovor i vrati se kući.

Njezin brat Anthony već je pazio na Waynea kada se ovaj tek odselio u SAD. Bio je na usluzi Coleen, koja ga je zaposlila kao osobnog asistenta, te je branio Rooneyju da pije, izlazi i druži se s ljepoticama.