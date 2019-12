Spencer Matthews brat je supruga Pippe Middleton, Jamesa Matthewsa, a za razliku od uglednog brata, oduvijek je bio crna ovca obitelji.

Pippa Middleton sestra je vojvotkinje Kate Middleton, supruge princa Williama, stoga ne čudi da je svijet brzo saznao i za Spencera, kojeg nazivaju crnom ovcom obitelji.

Za razliku od brata Jamesa, mlađi Spencer već je godinama na glasu kao veliki zavodnik koji je spavao s više od 1000 žena, a za njega su se vezali i brojni skandali.

Šmrkanje kokaina, orgije, uništavanje skupocjenih automobila, gubljenje nevinosti sa samo 13 godina... To je samo dio onoga što se veže za Spencera, no ako se oko nečeg nije trebao nikada brinuti, to je bankrot, jer su mu roditelji i brat milijunaši. Također, dotičnog godinama prati i epitet "razmaženog mamina sina".

Posrnuli bogataš bio je zvijezda popularnog reality showa "Made In Chelsea" koji je pratio život bogatih klinaca u Londonu, a napisao je i memoare pod nazivom "Confessions of a Chelsea Boy" u kojima je istaknuo kako nije ovisan o seksu, već ima nezdrav apetit za njim.

Ljepuškasti Spencer sudjelovao je u još dva popularna reality showa, "The Bachelor" i "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", a potonji je napustio nakon što je otkrio kako je ovisan o steroidima.

Ipak, sve se promijenilo kada je upoznao irsku manekenku Vogue Williams, s kojom se vjenčao u ljeto 2018. godine i ima sina. Kako je sam naglasio, to je bila jedina veza do koje mu je bilo stalo i koju je shvaćao ozbiljno, a uz plavokosu ljepoticu zaboravio je na imidž zločestog dečka.

Par je nedavno viđen na otočju St. Barts kako uživa u božićnim blagdanima, a pritom su pokazali isklesana tijela i to kako su sretni kao i prvog dana.

Podsjetimo, obitelji Matthews dogodila se velika tragedija 1999. godine, kada je njihov najmlađi sin te Jamesov i Spencerov brat Michael poginuo na Mount Everestu sa svega 22 godine. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno jer je nestao u "zoni smrti", na više od 8000 metara, a on je bio 162. osoba koja je poginula na najvišoj planini na svijetu.