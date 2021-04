Kelly Brook prošetala je londonskim ulicama s velikim osmijehom, a na sebi je imala traperice i plavu vestu kratkih rukava.

Voditeljicu i manekenku Kelly Brook često se može vidjeti na londonskim ulicama u seksi izdanjima, a ni ovog vikenda to nije bila iznimka.

41-godišnja bujna ljepotica prošetala je u jednostavnoj, odjevnoj kombinaciji koja je na njoj izgledala fantastično. Kelly je obukla traperice i plavu vestu, a činilo se kao da nosi grudnjak jer su joj se ocrtavale bradavice.

Brook je imala crne, sunčane naočale i obula je bež štikle te je bila u vidno dobrom raspoloženju dok je išla na svoj posao radijske voditeljice.

Inače, Kelly ima brojne obožavatelje i na Instagramu je prati više od milijun ljudi kojima se sviđaju njezine fotografije na kojima ističe bujne atribute. Ipak, svojedobno su je napadali upravo zbog toga što nije vitka kao većina manekenki, ali i jer uređuje svoje slike.

No Brook nikada nije skrivala da na društvenim mrežama koristi filtere i fotošop, a o tome je otvoreno progovorila. Ispričala je kako točno zna na koji će se način fotkati da izgleda savršeno, a istaknula je da je i to "varanje" na neki način. Kelly je priznala da nije mogla prihvatiti svoje tijelo dosta godina, no pomirila se s činjenicom da nema više 20 godina, iako bi htjela tako izgledati.

Inače, starleta je u vezi s francuskim modelom i glumcem Jeremyjem Parisijem (33), s kojim živi u svom luksuznom stanu u Londonu.