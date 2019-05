33-godišnja Izraelka Bar Refaeli osim po modnoj karijeri, poznata je i po višegodišnjoj vezi s Leonardo DiCaprijem.

Jedna od voditeljica ovogodišnjeg Eurosonga u Tel Avivu jest i manekenka Bar Refaeli.

33-godišnja Izraelka osim po uspješnoj modnoj karijeri poznata je po još dvije stvari: činjenici da je razljutila svoju državu kad je izbjegla obavezni vojni rok te ljubavnoj vezi s glumcem Leonardom DiCaprijem.

Iako nije tajna da je slavni oskarovac veliki zavodnik i ljubitelj dugonogih i plavokosih manekenki, lijepa Bar uspjela ga je zadržati čak nekoliko godina, što je još pošlo za rukom još samo njezinoj brazilskoj kolegici Gisele Bündchen, s kojom je proveo otprilike 7 godina.

Podsjetimo, par je prohodao krajem 2005. godine, a prekinuo u ljeto 2009. godine. 2010. godine javile su se glasine da je par obnovio svoju vezu, no već 2011. godine ponovno su prekinuli, iako su navodno ostali u prijateljskim odnosima. Ipak, nakon toga više nisu viđeni zajedno, a Refaeli se 2015. godine zaručila za izraelskog biznismena Adija Ezru, s kojim se iste godine i vjenčala. Par ima dvije kćeri, Liv i Elle.

No vratimo se na romansu lijepe manekenke i slavnog oskarovca koja je tijekom godina imala uspona i padova, kao i svaka. Kada su prohodali, ona je imala 20, a on 30 godina, a upoznali su se na zabavi slavne grupe U2 u Las Vegasu.

Par je bio vrlo tajnovit po pitanju svog odnosa, no zna se kako je 2009. godine Leo upoznao njezine roditelje, a neko se vrijeme šuškalo i kako je kleknuo. Ipak, bile su to samo glasine jer par je iste godine prekinuo, i to zbog njegova straha od obvezivanja. Navodno je plavokosa ljepotica vršila pritisak na glumca da se vjenčaju, no on to nije htio.

Zanimljivo, sve Leonardove veze pukle su zbog istog razloga, a nakon 7 godina zbog toga ga je ostavila i Gisele, koju je ljubio prije Bar. Još zanimljivije, obje su nakon prekida s Leom brzo osnovale obitelji.

Ubrzo nakon prekida u ljeto 2009. godine, Leonardo je viđen kako tulumari s još jednom plavokosom manekenkom, Ruskinjom Annom V. na španjolskoj Ibizi, a radi se o ljepotici koja je poznata i po romansi s još jednim velikim zavodnikom, pjevačem Adamom Levineom.

No ubrzo nakon ludih španjolskih noći Leonardo se vratio Bar te je par sljedećeg mjeseca viđen na romantičnom odmoru na Bahamima, no do kratkog pomirenja došlo je tek 2010. godine. Nekoliko mjeseci nakon toga par je definitivno prekinuo, a Bar je ubrzo upoznala supruga.

Leonardo je nastavio osvajati brojne ljepotice, no posljednjih godinu dana i on se smirio uz argentinsku glumicu i manekenku Camilu Morrone, koja je od njega mlađa čak 23 godine. Ipak, glumac se doslovno ne odvaja od nje, a zaboravio je i na razuzdane tulume s prijateljima te mnoštvom ljepotica, po kojima je bio itekako poznat.