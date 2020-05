Laura Whitmore preuzela je voditeljsku ulogu showa "Love Island" od tragično preminule Caroline Flack.

Laura Whitmore (35) poznata je kao voditeljica britanskog reality showa "Love Island" koji je preuzela od kolegice Caroline Flack čija je smrt šokirala javnost.

Laura je viđena prošlog tjedna kako uživa na koturaljkama, a svojom odjevnom kombinacijom je privukla pozornost prolaznika. Atraktivna Irkinja je obukla vruće hlačice od trapera, crnu majicu s logom benda AC/DC i bijele čarape do koljena.

Stavila je i sunčane naočale, a prema fotografijama Laura se, čini se, odlično zabavljala jer se cijelo vrijeme smješkala dok se koturala ulicom. Pritom ju je promatrala njezina prijateljica kojoj je to bilo isto zabavno.

Whitmore je prošle godine preuzela voditeljsko mjesto showa "Love Island" jer je Caroline Flack dobila otkaz nakon uhićenja za napad na dečka Lewisa Burtona. Caroline je pronađena mrtva u svom domu u veljači ove godine.

Inače, Laura je upoznala i svog dečka Iana Sterlinga (32) na setu emisije. "Kada smo se prvi put upoznali, uopće mi se nije upucavao. Bio je previše nervozan. Sjećam se da ga je bilo strah pozvati me van pa sam to učinila ja. Slao mi nekakve bezveze poruke u kojima me pitao o mom psu. Trebalo nam je devet mjeseci da dođemo do ovoga gdje smo danas", otkrila je svojedobno voditeljica.

Ranije je vodila i show "I'm a celebrity, get me out of here", gdje se poznati natječu u nemogućim uvjetima.