Deborah James dijagnosticiran je četvrti stadij raka crijeva i više se ne može liječiti, a preostalo vrijeme provodi na liječenju kod kuće.

Poznata voditeljica na BBC-u Deborah James (40) već šest godina vodi bitku s rakom crijeva koji je u četvrtom stadiju i više ga se ne može liječiti.

Trenutno je na hospicijskoj skrbi kod kuće, a preostalo vrijeme provodi s obitelji.

Sada je o svojoj bori progovorila za The Sun, a u potresnom intervjuu priznala je da je iscrpljena jer ju je strah zaspati i da ne zna koliko joj je vremena ostalo.

"Bojim se zaspati i to je jedan od najvećih razloga zašto sam tako umorna. Ne osjećam se kao da sam na samrtnoj postelji niti kao da ću uskoro umrijeti, no to je jednostavno nepredvidivo", rekla je Deborah.

Deborah sa suprugom Sebastianom Bowenom ima dvoje djece, sina Huga (14) i kćer Eloise (12), a kazala je i kako misli da su i oni umorni od svega.

"Mislim da je moja obitelj iscrpljena. Svi su dali sve od sebe, i više od toga, kako bi se brinuli o meni i njegovali me i mislim da su nevjerojatni", istaknula je.

"Znam da je trenutno nad njima veliki pritisak, jer više ne mogu ništa bez njihove pomoći, a ono što sam doživjela od njih u zadnja dva tjedna je prava, duboka ljubav", dodala je.

Deborah je ispričala i kako se trudi da je djeca ne vide u lošim trenutcima kako bi im ostala u lijepim sjećanjima, već je ranije rekla kako stalno gleda svoju djecu jer zna da neće doživjeti njihovu 18. godinu.

Voditeljica je svoju borbu s opakom bolesti dokumentirala na društvenim mrežama gdje ima veliku podršku javnosti.

