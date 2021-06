Deborah James liječnici su dijagnosticirali rak crijeva prije pet godina, a sada je rekla da joj se zloćudna bolest vratila, no unatoč tome ne gubi nadu.

Poznata voditeljica na BBC-u Deborah James (39) nedavno je otkrila da boluje od raka crijeva koji vrlo brzo napreduje, a sve o borbi s opasnom bolesti podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagramu.

"Istina je da moj rak nikada zapravo nije nestao. Na kratko je zaspao, no sada se ponovno vratio i ovoga puta lijekovi ne djeluju", ispričala je za britanski The Sun. Dijagnoza joj je postavljena prije pet godina, a istaknula je kako je sretna što je doživjela 2021. obzirom da pacijentima s takvim oblikom raka liječnici procijene oko dvije do tri godine života.

Na društvenim mrežama je podijelila i fotku sa suprugom Sebastianom Bowenom te mu je zahvalila što je držao obitelj na okupu tijekom zastrašujućeg tjedna kada je saznala da joj se zloćudna bolest vratila. Par inače ima dvoje djece, Huga (13) i Eloise (11). James je rekla kako gleda svoju djecu te zna da neće doživjeti njihovu 18. godinu.

Deborah ističe kako ne namjerava odustati od borbe iako ima osjećaj da je došla do samoga dna. Jo prošle godine je počela uzimati eksperimentalne lijekove koji se tek istražuju, a to joj je predložio i onkolog.

Bila je na preko 10 operacija, a kaže kako se unatoč svemu i dalje jako boji ishoda. Od brojnih pratitelja i svoje vjerne publike dobila je stotine poruka podrške, a svi se nadaju kako će slavna voditeljica još jednom pobijediti ovu strašnu bolest.