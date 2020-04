View this post on Instagram

“Na Vojnomedicinskoj akademiji danas je operisana pacijentkinja D.Đ. (1991), a operativni zahvat je trajao oko pet sati...” , saopštenje VMA, 07.02.2019. Pre godinu dana počela je moja najveća životna bitka. Kada sam se probudila iz anestezije, shvatila sam da sam u ringu i da sam dobila tek prvu rundu. Da imam ruku kojom ću da se borim pomogao je dr Marko Bumbaširević sa svojim timom, a da bi mi kucalo srce, funkcionisala pluća, oporavila se kičma, karlica...počele da se pomeraju noge pomogli su mi doktori sa VMA: načelnik Miroslav Vukosavljević, Ivo Udovičić, Neša Stepić, Boban Djordjević, Miomir Šarac, moja divna Mara.... njih je bilo mnogo, ceo VMA radi i živi kao jedna porodica. Plus su svoj ogroman doprinos dali sestre i tehničari sa VMA i KCS. Druga runda je bila teška, mučna, ali i duga. Moji treneri, moja majka @nensidodevski , moj Mladjica i moja baka su mi ulivali mnogo snage i davali savete za dalju borbu. A najveća podrška su bili moji veliki prijatelji (nisam ni znala koliko sam bogata dok se ovo nije dogodilo), moj Pink na čelu sa Željkom, Milicom i Goranom Gmitrićem koji su davali energiju i hrabrost, kao i svi vi koje ne poznajem. HVALA VAM NA TOME! Bez vas ne bih bila živa!!! ❤️ Sada je treća runda, bolan oporavak i vraćanje u normalan život, nju vodim uz pomoć @fizio.tim 💪 POBEDILA SAM SMRT! POBEDILI SMO SMRT! HVALA VAM SVIMA ❤️❤️❤️ #jednaumilion👑