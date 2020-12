Vlatka Pokos objavila je status u kojem je osudila ponašanje Hrvata za vrijeme pandemije koronavirusa.

Bivša voditeljica Vlatka Pokos (50) u novoj objavi na Instagramu osvrnula se na situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj.

U podužem statusu uz koji je objavila i svoju crno-bijelu fotografiju, napala je Hrvate zbog pregovaranja protiv epidemioloških mjera.

"Gledam ovu noćnu moru koja se odvija u mojoj domovini i to je ono čega sam se bojala", započela je Vlatka, a zatim je usporedila situaciju u Hrvatskoj s Kanadom, u kojoj živi već nekoliko godina.

"Imam nekoliko stvari za reći: mjere djeluju, živi dokaz je Kanada, koja ima tek nešto više oboljelih od Hrvatske iako je deset puta veća. Kafići, barovi i restorani SU ŽARIŠTA ZARAZE i u to nema sumnje. U Kanadi im je odavno ograničen rad! Trenutno to znači da su zatvoreni. Isto kao i shopping centri! Kanađani su disciplinirani i to daje rezultate. Slušam ovo jadno cviljenje o tome da su kafići smisao života u Hrvatskoj i ne mogu doći k sebi! Ljudi umiru! Umiru u mukama, ne mogu disati! Doista, zar je Hrvatska toliko jadna i površna da ne može preživjeti bez kafića, pokazivanja i tračanja??!! Može li jadnije?" zapitala se pa je podijelila savjete.

"Zašto ne pokušate pročitati dobru knjigu, vježbati kod kuće i posvetiti se vlastitom odrastanju? Da zbog vas netko ne umre. Moguće je! Onima koji govore da 'ionako umiru stari' želim da ih tako tretiraju kad postanu stari. Jer sve nas to čeka!" zaključila je Vlatka.

Inače, bivša voditeljica u Kanadi je dugo radila kao modni konzultant u trgovini Dior, što je spomenula u svojoj knjizi "Život u raju", a u njoj je otkrila i da je u trgovini spomenutog brenda u Rimu upoznala čovjeka s kojim je prevarila muža Josipa Radeljaka Dikana dok joj je on kupovao baloner.

Pokos i Radeljak bili su u braku od 2004. do 2007. godine.