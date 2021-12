Vlatka Pokos progovorila je iskreno o spontanom pobačaju koji je doživjela 2007. godine.

Bivša televizijska voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos prvi je put odlučila javno progovoriti o jednom od najbolnijih životnih trenutaka, o gubitku djeteta, s čime se suočila prije 14 godina.

Vlatka je detalje tih teških dana ispričala za magazin Gloria, i to kako bi time pružila podršku ostalim ženama koje su doživjele spontani pobačaj.

"Spontani pobačaj je za svaku ženu iznimno težak i tužan događaj, a meni se dogodio u jednom od najtežih razdoblja života, uopće. Bila sam izložena ogromnoj količini stresa uzrokovanog izuzetno teškim razvodom od bivšeg supruga, pred očima javnosti. Bilo je pravo čudo što sam uopće uspjela ostati trudna, no usprkos nezavidnoj situaciji, nije bilo nikakve sumnje da želim roditi to dijete. Međutim, život je htio drugačije. Vjerujem da svaka žena, kad potvrdi trudnoću, počne zamišljati svoju bebu i svoj budući život. Iako sam bila jako uplašena, podstanar, bez ikakve imovine i bez ikakve podrške, to dijete za mene je predstavljalo blagoslov i svjetlo u mome životu. Neke detalje sam zakopala duboko u svoju podsvijest, a ostao je samo osjećaj ogromne tuge, očaja i beznadežnosti kad mi je moja ginekologinja, danas, nažalost, pokojna Višnja Latin, nakon devet tjedana trudnoće rekla da maleno srce više ne kuca. Obuzela me tuga, osjećaj nemoći, osjećaj gubitka i suze koje su tekle danima. U nizu užasnih događaja gubitak djeteta zadao mi je strašan udarac. U mom slučaju morao se izvršiti ginekološki zahvat u bolnici i sve je prolazilo kao u nekom snu, nestvarno. Kao javna osoba morala sam trpjeti i sve one znatiželjne poglede i šaputanja, a bolesna ljudska želja za zadiranjem u tuđi život kulminirala je kad se čitava moja povijest bolesti pojavila na jednom hrvatskom portalu i kad su me 'novinari' počeli nazivati i postavljati posve neumjesna i neljudska pitanja. Doista, mislim da je to bio vrhunac gadosti i progona koje sam proživljavala u Hrvatskoj. Nisam danima izlazila iz stana i bila sam u očajnom stanju. Doista očajnom. Osjećala sam se kao da umirem. Iskreno, bolno je prisjećati se dok ovo pišem. Krivci koji su detaljno opisali moje suze i detalje boravka u bolnici nikad nisu pronađeni, ali ja im nikad neću oprostiti", otkrila je Vlatka za Gloriju.

Dogodilo se to 2007. godine, nakon razvoda od poduzetnika Josipa Dikana Radeljaka, kada je bila u vezi sa sinom pjevača Davora Radolfija, Željkom Radolfijem. On je bio uz nju u najtežim trenucima, kao i članovi obitelji.

Vlatka danas živi izvan Hrvatske već gotovo pet godina, točnije u Kanadi i bavi se marketingom. O njezinu se ljubavnom životu nakon razvoda od Radeljaka malo znalo, a nedavno je priznala kako je sama gotovo 14 godina.

"Naučila sam da više nikad neću niti jednom muškarcu dozvoliti da mi upravlja životom i karijerom. Muškarcima ne vjerujem. Nakon razvoda sam 14 godina praktički sama, osim nekoliko nevažnih afera. I vjerujem da će tako i ostati. Sretna sam", zaključila je Vlatka u razgovoru za Dnevni avaz.

