Glumica Vlasta Ramljak dobila je ulogu Julije u novoj dramskoj seriji "Drugo ime ljubavi".

Ako je netko glumačka velikanka na našoj sceni, onda je to svakako 59-godišnja Vlasta Ramljak.



Kazališna, televizijska i filmska glumica iz Osijeka ima bogatu karijeru koju pažljivo gradi već godinama, no nema namjeru još stati na loptu jer ćemo ju od od 8. rujna gledati u novoj dramskoj seriji Nove TV "Drugo ime ljubavi".

Serije nisu strane simpatičnoj Vlasti, koja je zbog strogog izraza lica dosad uglavnom tumačila negativne likove. Hoće li tako biti i ovaj put?



"Julija je izazovna uloga. Uvijek sam bila na skliskom terenu što se tiče uloga i zahtjevnosti. Dobra, zla, preljubnica, brižna, a Julija je specifična. Više je zločesta nego dobra, prikriva ona to svojom fasadom, žbukom, ali je opaka ženska", odmah nam otkriva Vlasta, kojoj su takvi likovi najdraži - oni koji ne otkrivaju prave sebe odmah na početku.



"Mislim da će ju publika zavoljeti. Isto sam tako nekad bila skliska preljubnica pa me publika voljela. Ma vole ljudi zločeste", kroz smijeh nadodaje glumica te ističe kako jednako voli i kazalište i televiziju, no naglašava kako su to dvije potpuno različite stvari u kojima podjednako daje sve od sebe kako bi svaki projekt na kojem radi uspio.



Slaže se s nama u tome da su televizijske uloge presedani za glumce, jer time dopiru do većeg broja publike. "Ti si svaku večer u tuđem domu, a najbolje je kad šećeš gradom ili se voziš tramvajem pa se ljudi s tobom dobro napričaju, pa te na kraju upitaju: 'A otkud se mi znamo?' Joj, da, sa televizije! To je medij koji te lansira i zbog kojeg te svi prepoznaju, a u kazalištu te prepoznaje vjerna kazališna publika. To je drugi krug ljudi."



Vlasta nam priznaje kako je spremna za novu dozu prepoznavanja na ulicama te nam otkriva kako ju i dandanas oslovljavaju imenima upečatljivih likova koje je glumila, a njih je bilo doista mnogo. Ipak, u svojoj bogatoj glumačkoj karijeri uvijek je odbijala snimati golišave scene. "Nisam taj tip", jednostavno priznaje.



No Vlasta je svakako obiteljski tip koji obožava provoditi slobodno vrijeme sa svoje četiri unučice.

"Moj tempo je žestok. Sad snimam i paralelno radim jednu veliku kazališnu predstavu od gotovo 4 sata. Noću sam bila na probama 300 kilometara dalje, a ujutro u pola 6 na setu serije i navečer opet natrag. U međuvremenu sam odrađivala diplomske ispite sa studentima jer sam redoviti profesor na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. I u Mađarskoj još imam aktivnih predstava. I još sam turbobaka", ističe zaposlena glumica, kojoj doista skidamo kapu i jedva ju čekamo vidjeti u novoj ulozi.



