Vladimir Zvekić Veseleen našao se u središtu pozornosti nakon što je zamolio pratitelje da mu pomognu u kupnji stana iz snova, za koji sam nema dovoljno novaca.

Srpski influencer Vladimir Zvekić, poznat i kao Veseleen, odlučio se izvesti potez kojim je iznenadio javnost, ali i dio od 328 tisuća pratitelja na Instagramu, i to sve zbog jedne neobične molbe.

Naime, Vladimir ih je zamolio da mu uplate po jedan euro na račun kako bi si kupio stan iz snova po cijeni od 50 tisuća eura. Svoju je molbu objavio u priči na profilu na Instagramu, i to nakon što je shvatio da mu mnogi žele pomoći u ostvarenju snova, što su mu otvoreno i bili poručili.

"Ovo je slika od prije nekoliko dana, tko bi rekao da bi ovaj osmijeh sada mogao pomnožiti tisuću puta. Hah, nestvarno još uvijek. Želim vam se zahvaliti na svemu, ponovno, znam da to ne volite, ali ne mogu to zadržati u sebi!!! Vi ste dokaz da dobrih ljudi ima na ovom svijetu, toliko toga smo prošli zajedno, međusobno se pomagali, nasmijavali, borili za bolje sutra i znam da svatko tko me prati duže od godinu dana to može vidjeti. Da ne pričam o vama koji ste tu više od pola desetljeća! Hvala što se ostali toliko! Nikada se nisam plašio za budućnost jer ste mi bili, još uvijek jeste i bit ćete, mirna luka. Znajte da ću se uvijek truditi da vas iznenađujem, nasmijavam, oraspoložim, utješim i pomognem na svaki način koji mogu. U istaknutim pričama ću ostaviti sve storije, da svatko može vidjeti kako smo pokrenuli i kako smo došli do ovoga. Također i sve potrebne informacije. Ovo sve dugujem vama i mami, koja me čuva odozgo sve vrijeme. Vi ste moji, mi smo naši. Hvala!" napisao je Vladimir u podužoj objavi zahvale.

Bilo je i onih koji su osudili njegov potez, a u pričama se osvrnuo i na njihove komentare.

"Slušam i mislim čovjek se sprda jer se obraća toj djeci koja prate kao da su de****. Eto nije imao na umu tražiti to, nego djeca sama predložila. A zapravo je vrlo proračunato to napravio", jedan je od komentara koje je dobio.

Vladimir je na to imao spreman odgovor: "Ti me ne poznaješ i očito ne pratiš dovoljno dugo da bi imao/imala bilo kakav dojam o meni. Da, istina da je da su ista ova djeca to predložila, teško ti je povjerovati jer tvoj maliciozni mozak to nikada ne bi mogao pomisliti".

