Vladimir Šeks ponovno ljubi, a da za ljubav nikada nije kasno dokazala mu je nepoznata dama u čijem društvu provodi vrijeme u Petrčanima.

Nekadašnji predsjednik Hrvatskog sabora i aktivni član HDZ-a Vladimir Šeks (78) dokazuje da za ljubav nikada nije kasno, a Gloria piše kako je posljednjih tjedana sretniji nego ikada.

Snimljen je u društvu znatno mlađe misteriozne crnke s kojom provodi vrijeme u svojoj kući u Petrčanima, a par je bio u šetnji te su se držali za ruke.

Šeks i njegova nova djevojka uživali su u šetnji uz more i ugodnom razgovoru, a nisu se obazirali na znatiželjne poglede. Naš političar nije otkrio identitet svoje nove bolje polovice, a objasnio je kako je to samo zato što ona to ne želi.

Inače, Vladimir Šeks ima iza sebe dva braka. S prvom suprugom Marijom u braku je bio 32 godine, a nakon razvoda srce mu je osvojila Anica Tesler. Vjenčali su se 2003. godine na Korčuli, no na žalost preminula je nakon teške bolesti u ožujku 2018. godine.