Vladimir Posavec Tušek u seriji igra negativnog lika, no u stvarnosti je pravi zabavljač.

Vladimir Posavec Tušek jedno je od glavnih imena glumačke postave nove domaće dramske serije "Drugo ime ljubavi" u produkciji Nove TV.

Vladimir u seriji igra Karla, oca u bogatoj obitelji Krpan, za kojeg glumac ističe da je negativan lik.

"Ne znam što će biti. Na trenutke mi se čini da će me pola publike mrziti, vidjet ćemo. Imao sam prilike igrati ovakve uloge u kazalištu, meni je zabavno, ali ne znam. Vidjet ćemo kako će se moj lik razvijati dalje", još nam je ranije otkrio Tušek, kojeg smo dosad gledali i u popularnim serijama "Zlatni dvori" te "Kud puklo da puklo".

Ipak, nas su zanimali još neki detalji o seriji i njegovoj ulozi, ali i o tome godi li mu pažnja ženskog roda. Također, od njegovih kolega sa seta saznali smo kako je upravo on, uz Momčila Otaševića, glavni zabavljač, pa nas je zanimalo i čime to nasmijava fantastičnu glumačku postavu koja će vas jednako osvojiti.

"Zadovoljan sam dosad viđenim. To pripada toj formi i to je to. Mislim da će serija imati jako dobru gledanost", ističe Tušek, koji ima i poruku za sve gledatelje.

"Iako znam radnju, odnose i sve ostalo, opet sam se ježio na neke scene i mislim da je ljubav vječna tema. Ova serija bogata je i raznim obiteljskim odnosima. Recimo, oko mog lika se ne problematizira samo jedan problem, već i odnos oca i sina, sina i majke, odnos sa svim tim pustim ženama. Mislim da je dobro da je serija bogata tim svakodnevnim pitanjima koja ljude dovode do pucanja. To je jako zanimljivo", ističe glumac u nastavku.

Njegov se lik Karlo jako razlikuje od njega privatno. "Baš sam rekao neki dan kako me ovaj tip nervira", šali se Tušek i nastavlja. "Meni takve uloge leže i imam sreću da dobivam različite likove u karijeri. Ovo je zanimljivo i zavodljivo, ali ljudi se mjere po postupcima, a ne po onome što govore. Ovaj čovjek je imao ozbiljne faulove u životu, neke stvari koje meni ne bi pale na pamet, pogotovo kad su u pitanju djeca."

Vladimir je ponosni otac sina i u sretnoj ljubavnoj vezi te uopće ne može zamisliti da tako nešto napravi svojim voljenima. Kako je to kada ga obožavatelji prepoznaju na ulici, a obožavateljice šalju poruke?

"Nisam čovjek koji pati na to, a i čovjek sam u godinama", ističe kroz veliki smijeh. "Nije još počela serija, pa nije počelo niti to!" Ipak, piznaje nam da mu ženska pažnja godi, a iznenadio se kad smo mu priopćili kako ga mnogi kolege sa seta ističu kao najzabavnijeg uz kolegu Otaševića.

"Za mene to govore?! Ovo ste me sad iznenadili. Šalimo se stalno na setu i ekipa je jako zanimljiva. Prije svega su to dobri glumci, ali svi smo duhoviti, a kad je kemija dobra...", zaključuje Tušek.

Ne sumnjamo da će i njegov lik unijeti određenu dozu kemije u dnevne boravke brojnih gledatelja.

Seriju 'Drugo ime ljubavi' ne propustite ovu nedjelju u 20:15 na Novoj TV.