Vladimir Posavec Tušek jedno je od glavnih imena glumačke postave nove domaće dramske serije u produkciji Nove TV.

Riječ je o seriji "Drugo ime ljubavi" koja će ljubavnim i ostalim intrigama prikovati gledatelje za male ekrane od 8. rujna.

A jedna od uloga pripala je i markantnom glumcu Vladimiru Posavcu Tušeku s kojim smo popričali o atmosferi na setu, ali i ulozi koja mu je pripala.

"U ovoj seriji igram Karla i zasad je dosta negativan lik. Vidjet ćemo kako će se razvijati dalje", odgovara nam kratko Vladimir ne želeći otkrivati previše. Obzirom da smo godinama bili svjedoci toga da neke negativne likovi publika počne naprosto obožavati, zanimalo nas je misli li da će to biti slučaj i s Karlom.

"Joj, ne znam što će biti. Na trenutke mi se čini da će me pola publike mrziti, vidjet ćemo. Imao sam prilike igrati ovakve uloge u kazalištu, meni je zabavno, ali ne znam", kroz smijeh ističe. Između kazališta i televizije, iskreno priznaje da prije bira kazalište, no ističe kako je potpuno svjestan da televizija glumcu daje to da ga ljudi prepoznaju.

"Mislim da je važnije da glumac bude priznat od ljudi iz svog posla, svojih kolega i zato je kazalište pravo mjesto za glumca. Mislim da je glumac van kazališta malo manje to", bez dlake na jeziku poručuje.

Kad smo se dotakli scena koje nikada ne bi snimio, Vladimir ističe da sve ovisi o okolnostima i tome ima li nešto smisla ili nema. "Snimao sam već intimne scene. Kad si mlađi, ili ti je neugodno ili ti je zabavno, ali meni te scene nisu problem." Glumački poziv osjetio je vrlo rano, no našalio se kako još uvijek ne zna ima li glumačkog talenta.

"Neki kažu da imam, neki da nemam, no mislim da se ovim poslom može baviti svaki treći, četvrti čovjek na planeti, jer i ovo je zanat na neki način. No što sam stariji, mislim da je u ovom poslu jako bitna hrabrost, da se otvoriš."

Boji li se negativnih komentara, utječu li na njega? "Ovisi od koga dolaze i dolaze li kao kritika ili samo kao negativni komentar. To su dvije različite stvari. Imam nekoliko ljudi u životu koji su mi kolege u koje imam povjerenja da od njih volim čuti što ne valja. Ono što valja znam i sam, no ono što ne valja me uvijek više zanima. Svi mi hranimo svoj ego, takva nam je profesija... Mislim da je tu borba, da se oslobodiš tog svog djela koji je ružan", zaključuje.

Cijeli video intervju pogledajte u prilogu.

Seriju 'Drugo ime ljubavi' ne propustite ovu nedjelju u 20:15 na Novoj TV.



