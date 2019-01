O glumačkom paru Katie Holmes i Jamieju Foxxu ne zna se puno, tek da su prvi put viđeni zajedno 2013. godine.

Glumački par navodno se vjenčao u romantičnom Parizu.

O glumačkom paru Katie Holmes i Jamieju Foxxu ne zna se puno, tek da su prvi put viđeni zajedno 2013. godine, a razlog zašto su godinama skrivali vezu navodno je njezin bivši suprug Tom Cruise koji joj je razvodom uvjetovao da pet godina ne smije imati novog partnera ili će ostati bez svega, među ostalim, i bez kćerkice Suri.

Katie je od Toma pobjegla zbog njegove opsjednutosti kontroverznom Scijentološkom crkvom koja je htjela kontrolirati i njezin život, a navodno glumac kćer nije vidjeo godinama niti se brine o njoj.

Istovremeno, 11 godina stariji Jamie Katie je pružio utjehu nakon teškog razdoblja, a par do danas nije nikada službeno potvrdio vezu niti je ikada pričao o njoj. Koliko su tajnoviti, govori i činjenica da su tek nedavno uhvaćeni kako javno izmjenjuju poljupce na jahti u Miamiju.

A čini se kako se par uspio i vjenčati u strogoj tajnosti i to u romantičnom Parizu u kojem su prvi put snimljeni zajedno. Kako prenosi časopis OK!, glumac je od njezine majke Kathleen tražio blagoslov tijekom proslave Kateinog 40. rođendana u New Yorku sredinom prosinca 2018. godine.

"Jamie je bio jako nervozan, jer se brinuo da će njezina majka shvatiti njegove motive na krivi način, obzirom da su dugo skrivali vezu. No uspio ju je uvjeriti kako su njegove namjere iskene te je dobio njezin blagoslov", otkrio je nepoznati izvor. Nekoliko dana nakon toga, par je otputovao u Pariz kako bi se vjenčao, iako je njegov glasnogovornik oštro demantirao sve napise.

S obzirom na tajnovitost ovog holivudskog para, tko zna kad ćemo i hoćemo li ikad saznati išta o navodnom vjenčanju.