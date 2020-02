Frankie Muniz i Paige Price vjenčali su se u krugu obitelji.

Zvijezda kultne humoristične serije "Malcolm u sredini" i filma "Agent Cody Banks", danas 34-godišnji Frankie Muniz vjenčao se sa svojom dugogodišnjom djevojkom Paige Price.

Par je sudbonosno da izrekao na maloj intimnoj ceremoniji u Phoenixu u Arizoni prije tjedan dana, izvijestio je portal Us Weekly.

Frankie je na Instagramu objavio fotografije na kojima pozira s obitelji i s novopečenom suprugom te uz njih napisao da je proživio najbolji vikend u životu. On i Paige bili su zaručeni više od godinu dana, a u vezi su od 2016. godine.

"Ti si mi više od sna. Učiš me svaki dan, daješ mi komplimente kada sam u najgorim izdanjima, guraš me do ruba, ali dižeš me ako počnem padati. Volim svaki dio tebe, cijenim te sve više iz dana u dan. Zaista jedva čekam da postanem tvoja supruga", napisala je Paige na jednoj od fotografija na Instagramu.

Zvijezdi kojoj je serija "Malcolm u sredini" obilježila život nije bilo uvijek lako, a iz tog se razdoblja malo toga sjeća. Naime, Muniz je u životu pretrpio devet potresa mozga, a 2012. je imao prvi od dva ishemijska napada, koji su poznati kao "minijaturni moždani udari" koji nastaju kad organi ne dobivaju dovoljno kisika.

Kasnije pretrage pokazale su da je pretrpio najmanje 15 takvih moždanih udara koji se nisu manifestirali tako ozbiljno kao dva veća napada koje je doživio.

"Uvijek sam bio zdrav. Nikad nisam pio alkohol, nisam zapalio nijednu cigaretu niti probao droge. Jedino što sam osjećao bio je stres. Volim se stalno kretati i ne znam se opustiti", rekao je Muniz.

Muniz danas tvrdi kako se zbog svoje situacije ne osjeća loše, već da živi život najbolje što može s obzirom na svoje okolnosti.