Vjenčali su se glumica Ana Gruica i psihijatar Boran Uglešić.

Ana Gruica udana je žena. Prošlog je vikenda postala supruga splitskog psihijatra Borana Uglešića.

Ana i Boran zaručili su se prije dva tjedna, no nitko nije zna kada će par ući u bračnu luku. To se dogodilo ovih dana, a sve se dogodilo na intimnom mjestu uz more uz najbliže prijatelje i obitelj, prenosi 24sata.

Glumica i psihijatar u vezi su godinu dana, najprije su bili prijatelji, a potom su se zaljubili. Prije Borana Ana je bila s piscem Hrvojem Šalkovićem, s kojim ima sina.