Vinnie Jones otkrio je kako od smrti svoje supruge Tanye svakog dana plače od žalosti.

Poznati glumac Vinnie Jones prije tri mjeseca se suočio s teškom obiteljskom tragedijom - preminula mu je supruga Tanya. U 54. godini, Tanya je podlegla duškoj i teškoj borbi s bolešću, a Vinnie je sada otvorio svoje srce i priznao - svakog dana plače za ljubavi svog života.

Tako je bivši nogometaš koji se na kraju prometnuo u glumačku zvijezdu, Vinnie, prošlog petka kroz jecaje i uze otkrio kako se svakog dana bori s tugom i depresijom te da svakodnevno plače za svojom Tanyom.

Preplavljen emocijama, prisjetio se kako je suprugu nježno ljubio i šaputao joj da je voli.

Prisjećajući se mučne scene u njihovom holivudskom domu rekao je za The Sunday Mirror kako se probudio i čuo kašalj.

"Pročitao sam puno knjiga, ne želite ih čitati ali radite to, i znao sam što taj kašalj znači", rekao je.

Dodao je kako je odmah odjurio u sobu te pozvao pomoć dok se ona borila za dah oko 25 minuta. Tanyini roditelji, njezin brat i kćerka Kayley pridružili su se Vinnieju dok je medicinska sestra Tanyi davala morfij.

"Znali smo da je to kraj i mazili smo je", rekao je 54-godišnjak. "Ljubio sam je puno i govorio joj da je volim. Neprestano sam joj govorio: 'Volim te, volim te...'". Sve je bilo jako mirno, a zatim je disala sve tiše i odjednom je utihnula... Pogledao sam sestru i rekao: 'Otišla je?'... i to je bilo to", vidno potresen ispričao je glumac.

"Dogodilo se tako brzo, niste spremni na to. Pa smo sjedili tako sat vremena s njom."

Tanya je preminula u srpnju nakon šestogodišnje borbe s tri vrste raka.