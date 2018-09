51-godišnji glumac Vincent Cassel ljubio je Monicu Bellucci, a jednako zanosna mu je i druga supruga Tina Kunakey.

Slavni glumac ima nepogrešiv ukus u ženama.

51-godišnji francuski glumac Vincent Cassel poznat je po brojnim filmskim ulogama, ali i ljubovanju s prekrasnim ženama za kojima uzdišu muškarci diljem svijeta.

Svakako najpoznatija je njegova bivša supruga, talijanska glumica i seks simbol Monica Bellucci s kojom je u braku bio od 1999. do 2013. godine.

Vincent Cassel Monica Bellucci (Foto: Getty)

Par se upoznao 1996. godine na setu filma "The Apartment". Vjenčali su se u Monacu na tajnoj ceremoniji, dobili dvije kćeri Devu i Leonie, a ljubavni krah potvrdili su u kolovozu 2013. godine na iznenađenje obožavatelja koji su ih smatrali savršenim parom.

Kako je sam jednom prilikom priznao, prije nego je upoznao zanosnu crnku koja mu je bila prva prava ljubav, Vincent je samo osvajao žene, a niti jedna mu veza nije potrajala duže od 4 mjeseca.

Vincent Cassel Monica Bellucci (Foto: Getty)

Zanimljivo je kako je par u intervjuima često bio brutalno realan o svom ljubavnom odnosu i braku, a bilo je i dobro poznato kako su često znali živjeli na dvije adrese, u Parizu i Rimu, dok je Vincent značajno vrijeme proveo i sam u obiteljskom domu u Rio de Janeiru. "Nikada ne znaš koliko će brak trajati. Danas funkcionira, no za godinu dana... Ne znam", "Bilo bi urnebesno očekivati da će mi Vincent biti vjeran, ako smo odvojeni po nekoliko mjeseci", "On je jako sexy, no on nije normalan muškarac. Ponekad ga obožavam, a ponekad ga želim ubiti", bile su samo neke od izjava prelijepe glumice tijekom njihovih zajedničkih godina.

Vincent Cassel i Tina Kunakey (Foto: Profimedia)

Nakon Monice, Vincent je osvojio još jednu ljepoticu, 30 godina mlađu manekenku Tinu Kunakey. Iako nitko nije previše vjerovao u uspjeh te veze, par se vjenčao krajem kolovoza u francuskom gradiću Bidartu. Par je zajedno od 2016. godine, žive u Brazilu, a prilikom prvog susreta Tina nije imala pojma tko je on.

Tina Kunakey Vincent Cassell (Foto: Getty)

Par je jučer blistao na jednom eventu u romantičnom Parizu, a kao i uvijek, izgledali su sretno i zaljubljeno. Glumac nije skidao pogled sa svoje lijepe supruge koja je zanosna kao i njegova prva supruga.