Vincent Cassel može s epohvaliti uspješnom glumačkom karijerom, ali i činjenicom da je pred oltar odveo dvije nestvarno lijepe žene.

53-godišnji glumac Vincent Cassel savio je obiteljsko gnijezdo u Brazilu s mlađahnom suprugom Tinom Kunakey i kćerkicom Amazonie.

A neodoljiva obitelj nedavno je viđena na plažama Ria de Janeira na kojima su uživali u tipičnim ljetnim aktivnostima. Iako prekrasna manekenka mami uzdahe gdje god se pojavi, ovoga puta veliki je interes izazvao i francuski šarmer koji i u šestom desetljeću izgleda više nego dobro.

Naime, glumac se pohvalio pločicama na trbuhu, no zlobnici će reći kako mora biti u dobroj formi obzirom da njegova druga supruga ima svega 22 godine.

Podsjetimo, Vincent je u Tini pronašao utjehu nakon bračnog brodoloma s jednom od najljepših žena svijeta, talijanskom glumicom Monicom Bellucci s kojom je tijekom braka dobio dvije kćeri, Devu i Leonie.

Par se upoznao na setu filma "Apartman" davne 1996. godine, a vjenčali su se 3 godine kasnije. Ipak, u kolovozu 2013. godine potvrdili su razvod, no o razlozima nikada nisu govorili.

Monica je često u intervjuima isticala kako je u njihovu odnosu bilo burnih razmirica, kao i u svakom drugom. Također, par je posljednjih zajedničkih godina živio na dvije adrese, no u tome nisu vidjeli nikakav problem.

"Nikada ne znaš koliko će brak trajati. Danas funkcionira, no za godinu dana... Ne znam", "Bilo bi urnebesno očekivati da će mi Vincent biti vjeran ako smo odvojeni po nekoliko mjeseci", "On je jako seksi, no on nije normalan muškarac. Ponekad ga obožavam, a ponekad ga želim ubiti", bile su samo neke od izjava prelijepe glumice tijekom njihovih zajedničkih godina.

Vincent je s Tinom potvrdio vezu 2016. godine, vjenčanje je održano 2 godine kasnije, a u travnju 2019. godine rođena je kruna njihove ljubavi.