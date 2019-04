Vincent Cassel po treći je put postao otac, a kćer mu je rodila 30 godina mlađa manekenka Tina Kunakey.

Stigla je kruna njihove ljubavi.

Francuski glumac Vincent Cassel po treći je put postao otac, a kćerkicu mu je rodila 30 godina mlađa supruga, manekenka Tina Kunakey.

Malenoj je sretni par dao ime Amazonie,što je potvrdio presretni glumac na društvenim mrežama. "Amazonie je rođena", kratko je napisao glumac pored fotografije idilične prašume, no izostala je fotografija malene.

Podsjetimo, Vincent je u Tini pronašao utjehu nakon bračnog brodoloma s jednom od najljepših žena svijeta, talijanskom glumicom Monicom Bellucci s kojom je tijekom braka dobio dvije kćeri, Devu i Leonie. Par se upoznao na setu filma "Apartman" davne 1996. godine, a vjenčali su se 3 godine kasnije. Ipak, u kolovozu 2013. godine potvrdili su razvod, no o razlozima nikada nisu govorili.

Ipak, Monica je često u intervjuima isticala kako je u njihovu odnosu bilo burnih razmirica, kao i u svakom drugom. Također, par je posljednjih zajedničkih godina živio na dvije adrese, no u tome nisu vidjeli nikakav problem.

"Nikada ne znaš koliko će brak trajati. Danas funkcionira, no za godinu dana... Ne znam", "Bilo bi urnebesno očekivati da će mi Vincent biti vjeran ako smo odvojeni po nekoliko mjeseci", "On je jako seksi, no on nije normalan muškarac. Ponekad ga obožavam, a ponekad ga želim ubiti", bile su samo neke od izjava prelijepe glumice tijekom njihovih zajedničkih godina.

Monica je sreću pronašla u 18 godina mlađem Nicolasu Lefebvreu kojeg je tek nedavno pokazala javnosti, dok je Vincent prošlo ljeto oženio Tinu koju također krasi prekrasno lice, baš kao i njegovu bivšu suprugu.

Iako nitko nije previše vjerovao u par zbog 30 godina razlike, oni su sretni još od 2016. godine kada su potvrdili vezu. Par je ljubavno gnijezdo savio upravo u Brazilu.